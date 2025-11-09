CANAL RCN
Deportes

"¿Cuál es el miedo?": DT de Deportivo Pasto estalla tras polémico partido ante Millonarios

Camilo Ayala expresó su inconformismo tras la actuación arbitral en el partido que enfrentó a Deportivo Pasto con Millonarios en 'El Campín'.

Diego Novoa Johan Caicedo Pasto Millonarios
FOTO: Deportivo Pasto - X

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
05:25 p. m.
Una nueva polémica se presentó en el fútbol colombiano tras el partido que se jugó este miércoles 10 de septiembre entre Millonarios y Deportivo Pasto en el estadio 'El Campín', donde los locales terminarían quedándose con los 3 puntos gracias a un solitario gol de Santiago Giordana.

El revuelo se generó debido a una acción del portero de Millonarios, Diego Novoa, quien al intentar cortar un balón aéreo, terminó impactando con su guayo sobre el pecho de Johan Caicedo, pero no se concedió penal y tampoco hubo acción disciplinaria contra el guardameta.

Camilo Ayala explotó en rueda de prensa

El exvolante Camilo Ayala y ahora director técnico del Deportivo Pasto, reflejó su indignación en la rueda de prensa posterior al compromiso y le hizo un serio llamado de atención a los árbitros, luego de que se considerara como una acción punible.

Con la foto del contacto de Novoa sobre Caicedo, consultó a los periodistas. "¿Ustedes creen que esto no es penal? Ustedes creen que una pierna en el pecho de un jugador que no está en la disputa del balón, que le lacera el hombro y le rompe la camiseta, que sale en camilla, ¿Ustedes creen que esto no es penal?"

¿Cuál es el miedo de pitarle un penal a Millonarios en su estadio? Lo digo con respeto a los árbitros. ¿No tener esa delicadeza para obrar en justicia? Me duele.

Así quedó la camiseta de Johan Caicedo tras la acción de Diego Novoa

Desde las cuentas oficiales del Deportivo Pasto protestaron la acción de manera vehemente. Además de publicar las declaraciones de Ayala, se publicó la repetición de la polémica acción y además, mostraron cómo quedó la camiseta de Caicedo.

Con los taches del guayo, Novoa rasgó en dos puntos la camiseta del jugador del cuadro 'volcánico', sobre el pecho y en la manga derecha.

