CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras victoria de Millonarios ante Pasto

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, luego de la fecha pendiente entre Millonarios y Pasto.

Liga BetPlay II-2025 tabla de posiciones victoria Millonarios vs. Pasto
Fotos: Millonarios

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
08:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La victoria de Millonarios frente a Deportivo Pasto, en un partido pendiente, movió la tabla y dejó nuevas emociones en la Liga BetPlay II-2025.

Millonarios venció con lo justo a Pasto en el regreso de Leo Castro y sigue en la pelea
RELACIONADO

Millonarios venció con lo justo a Pasto en el regreso de Leo Castro y sigue en la pelea

El triunfo le permitió al cuadro azul sumar puntos vitales que lo acercan al anhelado grupo de los ocho, encendiendo aún más la pelea por un cupo en los cuadrangulares de fin de año.

Millonarios venció a Pasto y movió la tabla de la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Millonarios venció 1-0 a Deportivo Pasto. El gol del encuentro llegó en la primera parte, cuando Santiago Giordana apareció en el minuto 30 para abrir el marcador con un certero cabezazo que superó al arquero rival.

La anotación fue suficiente para que el conjunto bogotano se llevara los tres puntos en condición de local.

En el segundo tiempo, la noticia fue el regreso de Leonardo Castro, quien después de cinco meses de ausencia por lesión volvió a las canchas.

El delantero tuvo dos claras opciones para ampliar la ventaja, pero el guardameta evitó el cántico del gol.

Tabla de posiciones Liga BetPlay II-2025 tras victoria de Millonarios

Con este resultado, la tabla quedó apretada en la parte alta y cada jornada se vuelve decisiva. Junior y Medellín comparten el liderato con 20 puntos, seguidos de Fortaleza, Bucaramanga, Nacional y Tolima, todos con 17 unidades. El campeón vigente, Independiente Santa Fe, se mantiene octavo con 13.

Leo Castro confirmó que aún no ha renovado contrato con Millonarios: así reaccionó Hernán Torres
RELACIONADO

Leo Castro confirmó que aún no ha renovado contrato con Millonarios: así reaccionó Hernán Torres

Más atrás, Millonarios alcanzó 11 puntos, los mismos que Envigado, Cali y Unión Magdalena, quedando a solo dos de meterse al grupo privilegiado. La pelea en la mitad de la tabla mantiene la expectativa de cara a los cuadrangulares.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025:

  1. Junior – 20 pts
  2. Medellín – 20 pts
  3. Fortaleza – 18 pts
  4. Bucaramanga – 17 pts
  5. Atlético Nacional – 17 pts
  6. Tolima – 17 pts
  7. Llaneros – 17 pts
  8. Santa Fe – 13 pts
  9. Pereira – 12 pts
  10. Alianza – 12 pts
  11. Millonarios – 11 pts
  12. Envigado – 11 pts
  13. Deportivo Cali – 11 pts
  14. Unión Magdalena – 11 pts
  15. Once Caldas – 10 pts
  16. Boyacá Chicó – 10 pts
  17. La Equidad – 10 pts
  18. Deportivo Pasto – 9 pts
  19. Águilas Doradas – 8 pts
  20. América de Cali – 6 pts
Neyser Villarreal finalmente saldrá de Millonarios al exterior: acuerdo cerrado
RELACIONADO

Neyser Villarreal finalmente saldrá de Millonarios al exterior: acuerdo cerrado

El campeonato sigue abierto y cada fecha promete emociones en la lucha por un lugar en la fase final.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Nicolás Maduro explotó tras goleada de Colombia a Venezuela: hizo dura exigencia

Millonarios

Leo Castro confirmó que aún no ha renovado contrato con Millonarios: así reaccionó Hernán Torres

Millonarios

Millonarios venció con lo justo a Pasto en el regreso de Leo Castro y sigue en la pelea

Otras Noticias

Vía al Llano

Grave panorama en la vía al Llano: varias familias tuvieron que ser evacuadas

Las autoridades suspendieron los trabajos de limpieza debido al riesgo de colapso en la vereda Caraza. Se están evaluando alternativas para reabrir la vía sin comprometer la seguridad.

Dólar

Precio del dólar sorprendió este 11 de septiembre tras dura caída: así se cotiza hoy la divisa

El dólar en Colombia abrió con leve alza este 11 de septiembre y genera dudas sobre su tendencia. Conozca el precio de apertura y cómo ha variado frente a meses anteriores.

Estados Unidos

24 años del 11 de septiembre de 2001: así se recuerda a las víctimas en Estados Unidos

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos