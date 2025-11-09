Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras victoria de Millonarios ante Pasto

La victoria de Millonarios frente a Deportivo Pasto, en un partido pendiente, movió la tabla y dejó nuevas emociones en la Liga BetPlay II-2025.

El triunfo le permitió al cuadro azul sumar puntos vitales que lo acercan al anhelado grupo de los ocho, encendiendo aún más la pelea por un cupo en los cuadrangulares de fin de año.

En el estadio El Campín, Millonarios venció 1-0 a Deportivo Pasto. El gol del encuentro llegó en la primera parte, cuando Santiago Giordana apareció en el minuto 30 para abrir el marcador con un certero cabezazo que superó al arquero rival.

La anotación fue suficiente para que el conjunto bogotano se llevara los tres puntos en condición de local.

En el segundo tiempo, la noticia fue el regreso de Leonardo Castro, quien después de cinco meses de ausencia por lesión volvió a las canchas.

El delantero tuvo dos claras opciones para ampliar la ventaja, pero el guardameta evitó el cántico del gol.

Tabla de posiciones Liga BetPlay II-2025 tras victoria de Millonarios

Con este resultado, la tabla quedó apretada en la parte alta y cada jornada se vuelve decisiva. Junior y Medellín comparten el liderato con 20 puntos, seguidos de Fortaleza, Bucaramanga, Nacional y Tolima, todos con 17 unidades. El campeón vigente, Independiente Santa Fe, se mantiene octavo con 13.

Más atrás, Millonarios alcanzó 11 puntos, los mismos que Envigado, Cali y Unión Magdalena, quedando a solo dos de meterse al grupo privilegiado. La pelea en la mitad de la tabla mantiene la expectativa de cara a los cuadrangulares.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025:

Junior – 20 pts Medellín – 20 pts Fortaleza – 18 pts Bucaramanga – 17 pts Atlético Nacional – 17 pts Tolima – 17 pts Llaneros – 17 pts Santa Fe – 13 pts Pereira – 12 pts Alianza – 12 pts Millonarios – 11 pts Envigado – 11 pts Deportivo Cali – 11 pts Unión Magdalena – 11 pts Once Caldas – 10 pts Boyacá Chicó – 10 pts La Equidad – 10 pts Deportivo Pasto – 9 pts Águilas Doradas – 8 pts América de Cali – 6 pts

El campeonato sigue abierto y cada fecha promete emociones en la lucha por un lugar en la fase final.