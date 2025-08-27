CANAL RCN
Deportes

Millonarios, el club con más ingresos en el FPC con abismal diferencia al resto

Millonarios superó abismalmente en cuanto a ingresos económicos a sus rivales. Vea los detalles del informe.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Superintendencia de Sociedades presentó su más reciente informe financiero sobre los clubes del fútbol profesional colombiano, correspondiente al año 2024, y los resultados confirman el dominio económico de Millonarios. El conjunto capitalino no solo encabeza la lista de ingresos totales, sino que también lidera las ganancias netas, superando con amplia ventaja al resto de instituciones.

En la sumatoria de rubros como derechos de televisión, patrocinios, venta de boletería y abonos, comercialización de productos oficiales, transferencias de jugadores e ingresos por torneos internacionales, Millonarios alcanzó $106.470 millones, cifra que lo ubica por encima de Atlético Nacional, que registró $87.394 millones. Detrás aparecen Junior de Barranquilla con $66.233 millones, América de Cali con $49.912 millones, Independiente Santa Fe con $48.201 millones e Independiente Medellín con $47.791 millones.

¿Cuál es el equipo más taquillero de Colombia? Supersociedades lo reveló
RELACIONADO

¿Cuál es el equipo más taquillero de Colombia? Supersociedades lo reveló

Ganancias netas: los azules también marcan la diferencia

Más allá de los ingresos brutos, el informe reveló cuáles clubes lograron convertir su inversión en utilidades reales. Millonarios nuevamente lidera con $17.013 millones de ganancias netas, seguido por Atlético Nacional con $14.319 millones y Águilas Doradas con $5.492 millones, una cifra destacable para un equipo de menor presupuesto. Cierran el grupo Once Caldas ($4.112 millones), Equidad ($3.928 millones), Santa Fe ($3.779 millones), América de Cali ($2.178 millones) y Medellín ($1.509 millones).

Un modelo sostenible

Estos resultados reflejan que Millonarios ha consolidado un modelo económico sólido, basado en la fidelidad de su hinchada, un plan comercial ambicioso y una administración que ha sabido capitalizar la participación en torneos internacionales. La ventaja económica le otorga mayor margen para reforzar su plantilla, invertir en infraestructura y sostener un proyecto deportivo competitivo a largo plazo.

Falcao sigue llevando la camiseta de Millonarios por todo el mundo: el nuevo detalle
RELACIONADO

Falcao sigue llevando la camiseta de Millonarios por todo el mundo: el nuevo detalle

Con este panorama, los azules no solo dominan el campo financiero, sino que envían un mensaje claro al resto del fútbol colombiano: la estabilidad y la planificación también se traducen en éxitos deportivos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

¿Luis Díaz contradijo a James Rodríguez? Esto reveló sobre sus primeros días en Alemania

Millonarios

¿Cuál es el equipo más taquillero de Colombia? Supersociedades lo reveló

Ciclismo

Nuevo líder y revolcón en la general de Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras la etapa 5

Otras Noticias

La casa de los famosos

Tras el ataque de un perro hacia su rostro, es viral un video de Melissa Gate llorando: ¿fue por esa razón?

Melissa Gate estuvo presente en el cumpleaños de una fundación, pero vivió un gran susto. ¿El video que está en tendencia está relacionado con ese suceso?

Visa

Cantidad de veces que se puede ingresar a EE.UU. si tiene la visa B1/B2: tome nota para no caer en sanciones

Aunque este tipo de visa otorga una serie de beneficios, también hay que tener en cuenta algunos aspectos para no caer en errores.

Narcotráfico

Narcotraficantes utilizaron empresas de aguacates como fachada y compraron lujosas casas

Finanzas personales

Bre-B: lanzamiento del sistema de pagos inmediatos en Colombia podría aplazarse

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?