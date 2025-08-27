Millonarios, el club con más ingresos en el FPC con abismal diferencia al resto

La Superintendencia de Sociedades presentó su más reciente informe financiero sobre los clubes del fútbol profesional colombiano, correspondiente al año 2024, y los resultados confirman el dominio económico de Millonarios. El conjunto capitalino no solo encabeza la lista de ingresos totales, sino que también lidera las ganancias netas, superando con amplia ventaja al resto de instituciones.

En la sumatoria de rubros como derechos de televisión, patrocinios, venta de boletería y abonos, comercialización de productos oficiales, transferencias de jugadores e ingresos por torneos internacionales, Millonarios alcanzó $106.470 millones, cifra que lo ubica por encima de Atlético Nacional, que registró $87.394 millones. Detrás aparecen Junior de Barranquilla con $66.233 millones, América de Cali con $49.912 millones, Independiente Santa Fe con $48.201 millones e Independiente Medellín con $47.791 millones.

Ganancias netas: los azules también marcan la diferencia

Más allá de los ingresos brutos, el informe reveló cuáles clubes lograron convertir su inversión en utilidades reales. Millonarios nuevamente lidera con $17.013 millones de ganancias netas, seguido por Atlético Nacional con $14.319 millones y Águilas Doradas con $5.492 millones, una cifra destacable para un equipo de menor presupuesto. Cierran el grupo Once Caldas ($4.112 millones), Equidad ($3.928 millones), Santa Fe ($3.779 millones), América de Cali ($2.178 millones) y Medellín ($1.509 millones).

Un modelo sostenible

Estos resultados reflejan que Millonarios ha consolidado un modelo económico sólido, basado en la fidelidad de su hinchada, un plan comercial ambicioso y una administración que ha sabido capitalizar la participación en torneos internacionales. La ventaja económica le otorga mayor margen para reforzar su plantilla, invertir en infraestructura y sostener un proyecto deportivo competitivo a largo plazo.

Con este panorama, los azules no solo dominan el campo financiero, sino que envían un mensaje claro al resto del fútbol colombiano: la estabilidad y la planificación también se traducen en éxitos deportivos.