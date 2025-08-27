¿Cuál es el equipo más taquillero de Colombia? Supersociedades lo reveló

Un reciente informe de la Superintendencia de Sociedades confirmó lo que muchos sospechaban: Millonarios no solo brilla en el terreno de juego, también domina fuera de él. El club capitalino es, por amplio margen, el equipo que más ingresos genera en Colombia por la venta de boletería y abonos, dejando a sus rivales muy por detrás.

Durante el 2024, los azules alcanzaron ingresos por $43.236 millones, superando en más de $10.000 millones a Atlético Nacional, su más cercano perseguidor con $31.493 millones. Detrás aparecen Independiente Santa Fe con $28.165 millones, América de Cali con $17.900 millones y Deportivo Cali con $8.035 millones. Estas cifras corresponden exclusivamente al dinero recaudado por concepto de entradas y paquetes de abonos, un indicador directo de la masiva convocatoria que logra Millonarios en cada encuentro como local.

El club más taquillero del país, sin discusión

La diferencia que exhibe Millonarios frente a otros grandes del fútbol colombiano no deja espacio para dudas: es el conjunto más taquillero del país. Su promedio de asistencia en El Campín ha mantenido un nivel sostenido que ningún otro equipo ha logrado igualar. Mientras algunos clubes atraviesan periodos de altibajos en el respaldo de sus hinchadas, el equipo albiazul ha conseguido fidelizar a su público con resultados, estabilidad institucional y una identidad futbolística atractiva.

Ingresos sólidos que fortalecen el proyecto deportivo

Estos números no solo representan prestigio, sino también un soporte económico clave para afrontar los retos deportivos. Con mayores ingresos por boletería, Millonarios podría planificar mejor su plantilla, asegurar contrataciones competitivas y sostener una estructura administrativa moderna.

Además, la respuesta masiva de los hinchas refuerza la conexión entre el club y su afición, consolidando un círculo virtuoso: buenos resultados atraen público y el respaldo financiero permite seguir compitiendo en alto nivel.

En conclusión, Millonarios no solo manda en las tribunas, sino que convierte esa fidelidad en una ventaja estratégica frente a todos sus rivales.