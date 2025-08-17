CANAL RCN
¿Cuándo será el debut de Luis Díaz en la Bundesliga? Prográmese

Luis Díaz ya levantó su primer título con el Bayern Múnich y ahora se prepara para debutar en la Bundesliga.

Luis Díaz
Foto: @fcbayern

agosto 17 de 2025
04:52 p. m.
El inicio de la etapa de Luis Díaz en el Bayern Múnich no pudo ser más prometedor. El delantero colombiano, que llegó como uno de los fichajes estelares del verano europeo, marcó su primer gol oficial con la camiseta bávara y fue clave para que su equipo levantara la Supercopa de Alemania tras imponerse al Stuttgart. Este logro temprano ha generado gran expectativa en torno a su papel dentro del actual campeón de la Bundesliga.

Con apenas un partido oficial, Díaz ya dejó ver su capacidad para adaptarse rápidamente a un club de máxima exigencia. Su aporte ofensivo y su intensidad en el juego le han permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico y entusiasmar a la afición, que espera verlo brillar en la competencia doméstica.

El reto inmediato: debutar con pie derecho en la liga alemana

Después de celebrar el título de la Supercopa, el Bayern Múnich ya tiene la mirada puesta en su estreno en la Bundesliga. El equipo iniciará la defensa del campeonato el próximo viernes 22 de agosto a la 1:30 p.m. (hora colombiana), en un duelo que marcará oficialmente la primera presentación liguera de Luis Díaz en Alemania.

El atacante guajiro ha trabajado intensamente durante la pretemporada y en sus primeras apariciones dejó claro que puede convertirse en una pieza fundamental del esquema bávaro. Por su nivel mostrado, todo apunta a que será titular en el arranque del torneo, un escenario ideal para seguir consolidando su protagonismo.

Un fichaje que ya empieza a rendir frutos

La incorporación de Díaz no solo refuerza la plantilla del Bayern, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales: el campeón alemán no se conforma y quiere seguir dominando. Con su primer título ya en la vitrina y un gol que marcó su presentación, el colombiano llega motivado al inicio de la Bundesliga, decidido a escribir su propia historia en el fútbol alemán.

