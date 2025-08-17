Luis Díaz rompió el silencio tras su primer título y gol con el Bayern: “Va a quedar marcado para mi vida”

Luis Díaz vivió una noche soñada en su debut oficial con el Bayern Múnich. El colombiano, considerado hoy el mejor futbolista del país, necesitó apenas un partido oficial para marcar un gol decisivo y levantar su primer trofeo con el club bávaro en la Supercopa de Alemania.

En el duelo ante Stuttgart, Díaz marcó de cabeza al minuto 77', poniendo el 2-0 parcial que encaminó a su equipo hacia la victoria final por 1-2.

Con esa anotación no solo abrió su registro goleador en Alemania, sino que también fue pieza clave para que el Bayern iniciara la temporada levantando un título.

“Una noche espectacular”: Luis Díaz tras su estreno triunfal

Al final del compromiso, Luis Díaz no ocultó su emoción. En diálogo con la transmisión oficial afirmó: “Estoy muy feliz, muy contento. Fue una noche espectacular para mí. Seguiré trabajando de la misma manera pero bueno poder conseguir todos los títulos posibles acá”.

El atacante guajiro también confesó lo especial que fue anotar en su primer encuentro con el Bayern: “Soñarlo, creo que imposible. Mejor no pudo ser. Muy feliz por poder anotar mi primer gol con el Bayern y ayudar para conseguir un título. Era mi primer partido y era muy especial, entonces se va a tornar súper importante para mí y para mi vida. Va a quedar siempre marcado”.

Díaz y su decisión de fichar por el Bayern

En otras declaraciones, el colombiano explicó por qué eligió al gigante bávaro como su nuevo destino en Europa:

“Traté de buscar un gran club para seguir participando por competiciones muy grandes. Muy contento por ser parte de este equipo, por seguir trabajando de esta misma manera, seguir haciendo las cosas bien para lo que se viene que es lo más importante”.

Además, destacó lo que significa vestir la camiseta del seis veces campeón de Europa: “Es muy, muy grande. Desde el primer día que llegué he sentido el apoyo de los fans, de los que trabajan en el club.

Estoy muy, muy contento, seguiré trabajando de esa misma manera para seguir mejorando y tener esa confianza del cuerpo técnico, de los compañeros, y poder ayudar en todo lo que pueda”.