'Partido de la amistad eterna': Nacional y Chapecoense jugarán partido en homenaje a 10 años de la tragedia

El 28 de noviembre de 2016, Colombia y Brasil se unieron para siempre luego de la tragedia que golpeó a los integrantes del club Chapecoense, en la que 71 personas fallecieron tras el choque de la aeronave en el municipio de La Unión en Antioquia; se dirigían a disputar el partido de ida por la final de la Copa Sudamericana.

Tras el trágico accidente, Atlético Nacional le cedió el título del certamen al club brasilero y a partir de ese momento, se creó un lazo que hasta hoy sigue uniendo a las dos instituciones. En los partidos de Chapecoense en condición de local, se pueden observar banderas de Colombia en las graderías e incluso el club de Chapecó ha lanzado indumentaria en homenaje a Nacional.

¿Cuándo es el partido homenaje entre Nacional y Chapecoense?

A través de redes sociales, los clubes han confirmado que 'El partido de la amistad eterna' se jugará en el estadio Atanasio Girardot el próximo sábado 26 de septiembre a las 4 de la tarde, hora de Colombia. "Nos volvemos a unir para hacer un encuentro especial y honrar a los que ya no nos acompañan", es una de las consignas del homenaje.

Después de la final de la Recopa Sudamericana 2017, que enfrentó a ambos clubes por ser los ganadores de la Copa Libertadores y Sudamericana, será la primera vez que Chapecoense visite el país después de la tragedia.

Ambos clubes confirmaron que las boletas se pondrán a la venta próximamente.

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Seis sobrevivientes del trágico accidente

De las 77 personas a bordo, solo seis lograron sobrevivir al trágico accidente; fueron tres jugadores del plantel profesional, dos tripulantes y un periodista.

Alan Ruschel, que pudo continuar su carrera futbolística, Jackson Follmann, que perdió una de sus piernas, y Hélio Neto, que se retiró por secuelas físicas, fueron los tres sobrevivientes del equipo que se disponía a jugar el partido.