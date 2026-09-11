Independiente Santa Fe hizo respetar la casa: venció 1-0 a Deportes Tolima | Vea el gol

Independiente Santa Fe y Deportes Tolima se vieron las caras en el estadio El Campín por la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II; los 'cardenales' vencieron por la mínima diferencia a los 'pijaos'.

El local, único equipo colombiano con vida en los tres torneos que está disputando, venía de empatar a dos goles en un vibrante partido vs. Fortaleza por el torneo local, mientras que tres días atrás, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, igualó sin goles contra Vasco da Gama por lo que todo tendrá que definirse en Río de Janeiro el próximo 15 de septiembre.

Por su parte, Deportes Tolima venía de sumar dos victorias en línea, ubicándose en la segunda posición del campeonato con 16 puntos conseguidos en ocho partidos jugados; a pesar de su eliminación en octavos de final de Copa Libertadores, ha logrado un buen rendimiento en la liga local.

Santa Fe venció 1-0 a Deportes Tolima

El primer tiempo fue casi todo para los 'cardenales', que, como ha sido constante en los últimos partidos, no ha podido concretar todas las opciones que genera y, una vez más, el portero rival fue una de las figuras del encuentro. A los 24 minutos, se presentó la jugada más clara de la primera mitad cuando el delantero argentino Nahuel Bustos recuperó un balón en el área tolimense y sacó un potente remate que atajó el portero Neto Volpi.

El segundo tiempo inició casi de la misma manera en que finalizó la primera parte, con los 'leones' teniendo la iniciativa y, a los 61 minutos, tras una gran recuperación de Johan Torres, Nahuel Bustos logró romper el cero y con un fuerte disparo a ras de piso, decretó el 1-0 a favor de Independiente Santa Fe.

Tras la anotación santafereña, Tolima intentó acercarse al área rival, pero la defensa roja fue efectiva y no permitió el empate visitante.

Con la victoria, Santa Fe llegó a 13 unidades y trepó hasta la cuarta posición de la tabla en la Liga Betplay.

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Próximos partidos de Santa Fe y Tolima

El martes 15 de septiembre, Independiente Santa Fe juega el partido más importante del año, hasta el momento, buscando la semifinal de la Copa Sudamericana cuando visite a Vasco da Gama en Río de Janeiro; el juego de ida terminó empatado sin goles. Por la liga local, el sábado 19, jugará contra Alianza Valledupar, también en condición de visitante.

Por los lados del Deportes Tolima, buscará retomar la senda de la victoria vs. Once Caldas el miércoles 16 de septiembre en Manizales y el domingo 20, recibirán a América de Cali en un duelo de líderes que promete ser de los más destacados de la fecha del fin de semana en el fútbol profesional colombiano.