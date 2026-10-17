Prográmese: estos son los mejores partidos del fin de semana en Europa y Colombia

El fin de semana del 17 y 18 de octubre llega con algunos partidos de gran calidad en las principales ligas europeas y en el fútbol profesional colombiano; jugadores de selección Colombia, rivalidades históricas y duelos directos por conseguir la clasificación marcarán la agenda del fin de semana.

Jugadores de Selección Colombia y más partidazos

El sábado 17, el Betis del ‘Cucho’ Hernández, que viene de anotar en Champions, recibe al Barcelona, que marcha imparable en todas las competiciones, a las 11:30 de la mañana; a la misma hora, Bayern Múnich, seguramente como titular, recibirá al Leipzig para tratar de alcanzar la cima de la Bundesliga.

De este lado del mundo, habrá un gran enfrentamiento entre Paranaense y Palmeiras de Brasil con Kevin Viveros y Jhon Arias como figuras de cada uno de los equipos; el juego iniciará a las 5:30 p. m.

El domingo 18 a las 10:30 a. m. por la Premier League, el Nottingham Forest con Daniel Muñoz recibe al líder y último campeón, Arsenal.

Real Madrid, el otro gigante de España, jugará ante Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 de la tarde.

Mejores partidos del fútbol colombiano

Por la Liga Betplay, algunos equipos se están quedando sin margen de error si quieren hacer parte de la fiesta de fin de año y no podrán ceder más puntos; es el caso de Millonarios, que finalmente podrá jugar el sábado 17 su partido como local vs. Jaguares en El Campín a las 6 de la tarde; Medellín, que está dentro de los 8, recibirá a Once Caldas, que sueña con entrar al selecto grupo, a las 8:10 p. m.

A las 4 de la tarde del domingo 18, Bucaramanga vs. América será el mejor partido de la fecha en Colombia: se enfrenta el único invicto del torneo ante el líder, y para cerrar la fecha, a las 8:10 p. m. Deportivo Cali decidirá si definitivamente el Junior queda totalmente eliminado o si, por el contrario, los ‘tiburones’ inician una épica remontada para llegar al ‘número mágico’ de la clasificación.