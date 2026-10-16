Ferrari ficha a piloto colombiano y estará en 2027: conozca de quién se trata

El deporte a motor en Colombia vive un momento dorado y de gran ilusión internacional. El joven piloto barranquillero Salim Hanna, con apenas 16 años, ha sido oficialmente confirmado como el nuevo integrante de la prestigiosa Ferrari Driver Academy (FDA), la cantera de talentos de la escudería más emblemática de la Fórmula 1.

Este anuncio no solo representa un paso gigante en la carrera deportiva del talentoso corredor nacional, sino que marca un hecho sin precedentes para el automovilismo de toda la región hispanoamericana.

La incorporación de Hanna a la estructura de Maranello lo convierte en el primer piloto de esta parte del continente en ingresar al programa de desarrollo del "Cavallino Rampante" desde la etapa del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien formó parte de la academia entre 2010 y 2012.

Este selecto grupo se encarga de pulir las habilidades físicas, mentales y técnicas de las máximas promesas del deporte mundial, colocándolos bajo el radar de los directivos de la categoría reina del automovilismo.

¿De dónde salió este piloto colombiano Salim Hanna?

El fichaje de Salim Hanna por parte de Ferrari no es producto de la casualidad, sino el resultado de años de disciplina, sacrificios y una destacada progresión en las categorías formativas de monoplazas en Europa. Tras dar el salto desde el karting —donde ya dejaba destellos de su enorme calidad con el acompañamiento y consejo de figuras históricas como el propio Juan Pablo Montoya—, el colombiano supo adaptarse con rapidez a la alta exigencia internacional.

Durante su paso por competiciones como la Fórmula 4 y su destacada participación en categorías de la Fórmula Regional Europea y de Oriente Medio, Hanna demostró una madurez impropia de su edad. Su consistencia, velocidad pura y capacidad para mantenerse en los puestos de vanguardia llamaron poderosamente la atención de los ojeadores de Ferrari, quienes decidieron abrirle las puertas de su academia de pilotos.

La Fórmula 3 en 2027

Como parte de este acuerdo estratégico con la estructura italiana, Salim Hanna competirá en la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3 de la mano del reconocido equipo Campos Racing. La antesala directa de la Fórmula 1 representará el reto más complejo y exigente en la joven carrera del barranquillero, quien tendrá la oportunidad de medirse ante los mejores talentos del planeta en los mismos fines de semana en los que corre la máxima categoría.

Desde ya, las expectativas son altas. El director de Campos Racing, Adrián Campos, ha manifestado su entusiasmo por la llegada del colombiano, destacando su constante evolución técnica. Por su parte, el piloto expresó su alegría por unirse a lo que considera una gran familia, afirmando sentirse cómodo desde el primer contacto y con el firme objetivo de luchar en la parte delantera de la parrilla desde las primeras válidas.

Con este movimiento, Colombia vuelve a soñar con tener un representante permanente en la parrilla de la Fórmula 1 en el futuro cercano. El camino de Salim Hanna hacia la máxima élite mundial apenas comienza, pero el respaldo de una leyenda como Ferrari y su indiscutible talento al volante lo sitúan en la ruta correcta para hacer historia.