¿Cuándo saldrá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos?

La Selección Colombia se prepara para afrontar sus últimos compromisos amistosos antes de la gran cita del fútbol mundial. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, el cuerpo técnico liderado por el argentino Néstor Lorenzo ya tendría prácticamente definida la convocatoria para estos encuentros que servirán como última prueba del equipo nacional.

Estos partidos amistosos generan una enorme expectativa entre los aficionados colombianos, ya que serán la última oportunidad para observar al grupo que representará al país en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de tratarse de compromisos de preparación, el rendimiento del equipo en estos duelos será clave para consolidar el funcionamiento colectivo y despejar cualquier duda antes del inicio del Mundial.

La convocatoria se anunciará la próxima semana

Según lo previsto por el cuerpo técnico, la lista oficial de convocados sería revelada entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo. Con esto, el entrenador argentino definirá el grupo de futbolistas que disputará los últimos encuentros de preparación antes del inicio de la cita orbital.

En este contexto, Lorenzo ha venido siguiendo de cerca el rendimiento de varios jugadores que militan tanto en el fútbol europeo como en el continente americano. La intención del estratega es mantener la base que ha venido consolidando durante su proceso, pero también evaluar algunas alternativas que podrían aportar soluciones en diferentes zonas del campo.

La convocatoria será especialmente observada por los hinchas, quienes esperan ver a las principales figuras del combinado nacional y confirmar qué jugadores llegan en mejor forma a la recta final del ciclo previo al Mundial.

Dos rivales europeos para cerrar la preparación

La doble jornada amistosa se disputará en territorio estadounidense y enfrentará a Colombia con dos selecciones de gran nivel del fútbol europeo. El primer compromiso está programado para el jueves 26 de marzo, cuando el conjunto cafetero se mida ante la Selección de Croacia.

Posteriormente, el equipo nacional cerrará su preparación el domingo 29 de marzo frente a la poderosa Selección de Francia, actual protagonista constante en las grandes competiciones internacionales. Este duelo será especialmente exigente y permitirá medir el verdadero nivel del equipo colombiano frente a uno de los planteles más competitivos del mundo.

Estos dos encuentros servirán como un examen definitivo para el grupo dirigido por Lorenzo. Más allá de los resultados, el objetivo será consolidar el funcionamiento colectivo, fortalecer la idea de juego y llegar con la mayor confianza posible al inicio del Mundial.

Con el anuncio de la convocatoria a la vuelta de la esquina y los amistosos ya en el horizonte, la expectativa alrededor de la Selección Colombia sigue creciendo entre los aficionados, que sueñan con ver a su equipo llegar en gran forma al torneo más importante del fútbol internacional.