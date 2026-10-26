La Selección Colombia de mayores se enfrentará a la selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali el próximo 13 de noviembre; en el marco de la segunda fecha FIFA después de la Copa Mundial, la 'tricolor' jugará dos veces contra la selección 'austral': el viernes 13 en Cali y el martes 17 en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

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El 24 de enero de 1999 fue la última vez que la Selección Colombia masculina jugó en el máximo escenario deportivo de los caleños cuando recibió a la selección de Dinamarca en un partido amistoso que terminó 1-1 con gol de Faustino Asprilla.

La Federación Colombiana de Fútbol ha informado cómo será el proceso de venta de boletería y desde cuándo se podrán adquirir.

Colombia vs. Chile en el Pascual Guerrero: así se podrán adquirir las boletas

La Federación Colombiana de Fútbol anunció los periodos de venta de la boletería para el juego amistoso: los clientes Bancolombia podrán adquirir las boletas de manera exclusiva desde el miércoles 28 de octubre a las 8:00 a. m. y hasta el jueves 29 a las 7:59 a. m.; el pago estará habilitado únicamente para tarjetas Bancolombia.

Para el público general, la venta estará disponible desde el viernes 30 de octubre a las 8 de la mañana y hasta agotar existencias; se podrá hacer uso de cualquier medio de pago.

Además, informaron que solo se podrán adquirir cuatro boletas por persona.

A continuación, los precios de cada localidad:

Sur y norte: $70.000

Oriental 1.º y 2.º piso: $250.000

Occidental 1.º, 2.º y 3.º piso: $380.000

Recursos recaudados serán destinados a la reconstrucción tras el terremoto

La federación ha informado que el partido también servirá como un vehículo de contribución para apoyar a los damnificados tras el terremoto del 10 de agosto que dejó graves daños en Cali, el Eje Cafetero, Chocó y otras zonas en el país.

"Bajo el lema 'CON ORGULLO COLOMBIANO', la Federación Colombiana de Fútbol invita al país a unirse alrededor de una causa que nos convoca como nación", informaron en el comunicado oficial.

Además, la empresa TuBoleta también realizará un aporte económico para contribuir a la iniciativa.