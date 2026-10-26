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Colombia vs. Chile en el Pascual Guerrero: así se podrán adquirir las boletas

La Selección Colombia tendrá un doble enfrentamiento ante la selección chilena en la segunda fecha FIFA tras la Copa del Mundo.

Colombia vs. Chile en el Pascual Guerrero: así se podrán adquirir las boletas
Foto: Selección Colombia

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
12:31 p. m.
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La Selección Colombia de mayores se enfrentará a la selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali el próximo 13 de noviembre; en el marco de la segunda fecha FIFA después de la Copa Mundial, la 'tricolor' jugará dos veces contra la selección 'austral': el viernes 13 en Cali y el martes 17 en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

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El 24 de enero de 1999 fue la última vez que la Selección Colombia masculina jugó en el máximo escenario deportivo de los caleños cuando recibió a la selección de Dinamarca en un partido amistoso que terminó 1-1 con gol de Faustino Asprilla.

La Federación Colombiana de Fútbol ha informado cómo será el proceso de venta de boletería y desde cuándo se podrán adquirir.

Colombia vs. Chile en el Pascual Guerrero: así se podrán adquirir las boletas

La Federación Colombiana de Fútbol anunció los periodos de venta de la boletería para el juego amistoso: los clientes Bancolombia podrán adquirir las boletas de manera exclusiva desde el miércoles 28 de octubre a las 8:00 a. m. y hasta el jueves 29 a las 7:59 a. m.; el pago estará habilitado únicamente para tarjetas Bancolombia.

Para el público general, la venta estará disponible desde el viernes 30 de octubre a las 8 de la mañana y hasta agotar existencias; se podrá hacer uso de cualquier medio de pago.

Además, informaron que solo se podrán adquirir cuatro boletas por persona.

A continuación, los precios de cada localidad:

  • Sur y norte: $70.000
  • Oriental 1.º y 2.º piso: $250.000
  • Occidental 1.º, 2.º y 3.º piso: $380.000
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Recursos recaudados serán destinados a la reconstrucción tras el terremoto

La federación ha informado que el partido también servirá como un vehículo de contribución para apoyar a los damnificados tras el terremoto del 10 de agosto que dejó graves daños en Cali, el Eje Cafetero, Chocó y otras zonas en el país.

"Bajo el lema 'CON ORGULLO COLOMBIANO', la Federación Colombiana de Fútbol invita al país a unirse alrededor de una causa que nos convoca como nación", informaron en el comunicado oficial.

Además, la empresa TuBoleta también realizará un aporte económico para contribuir a la iniciativa.

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