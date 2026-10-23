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Estos son los partidos que se perderá Luis Díaz tras confirmarse su lesión: hay alerta en Bayern y Colombia

Hace pocos días se confirmó la lesión del cafetero.

FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
10:39 a. m.
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Las alarmas se han encendido tanto en las oficinas del Bayern Múnich como en el cuartel general de la Selección Colombia tras confirmarse la baja médica del extremo estrella Luis Díaz.

El delantero colombiano sufrió una lesión muscular durante el exigente compromiso de la fase de liga de la UEFA Champions League frente al Arsenal inglés, un contratiempo que frena el brillante momento individual que venía atravesando en el balompié europeo.

Bayern Múnich confirmó cuál es la lesión de Luis Díaz: ¿Baja en Selección Colombia?
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Tras someterse a los exámenes médicos de rigor, el departamento médico del conjunto bávaro confirmó que el atacante padece una rotura fibrilar (desgarro leve) en el isquiotibial izquierdo.

Aunque en las primeras impresiones posteriores al encuentro tanto el cuerpo técnico como el propio jugador intentaron restarle gravedad al asunto catalogándolo como una simple fatiga, las pruebas de imagen revelaron la magnitud real de la molestia, estimando un periodo de recuperación que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por varias semanas.

Partidos que se pierde con el Bayern Múnich

Para el Gigante de Baviera, la ausencia de Luis Díaz representa un dolor de cabeza considerable debido a la apretada agenda en el rentado local y el torneo continental. Entre los encuentros más destacados de la Bundesliga y la Champions League que se perderá el colombiano sobresalen:

  • Friburgo vs. Bayern Múnich (Bundesliga)
  • Bayern Múnich vs. Magdeburgo (Copa de Alemania / DFB-Pokal)
  • Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund (El clásico alemán de la Bundesliga)
  • Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich (UEFA Champions League)
  • Mainz vs. Bayern Múnich (Bundesliga)

La baja del colombiano debilita el frente de ataque del cuadro alemán justamente en un tramo de la temporada donde se definen posiciones cruciales en la tabla de la liga germana y se busca asegurar la clasificación directa en Europa.

La preocupación no es menor en el entorno de la Selección Colombia, que afrontará una doble jornada de Eliminatorias o amistosos en la Fecha FIFA de noviembre sin su máxima figura ofensiva.

Con un tiempo estimado de baja que ronda entre las dos y cuatro semanas, el cuerpo técnico encabezado por la Tricolor no podrá contar con Díaz para los duelos programados frente a la Selección de Chile: el primer choque en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el partido de vuelta en el Estadio Nacional de Santiago.

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