¿La inteligencia artificial puede entrar a su cuenta bancaria sin permiso?

Bancos de Estados Unidos están restringiendo el acceso de agentes de inteligencia artificial de terceros a las cuentas de sus clientes, ante el riesgo de que estas herramientas realicen operaciones que excedan las instrucciones recibidas. En Colombia, las autoridades también advierten sobre estafas que utilizan supuestos asistentes virtuales para robar información financiera.

La inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas administran su dinero, pero su creciente capacidad para ejecutar tareas también plantea nuevos desafíos para la seguridad bancaria.

Una alerta reciente encendió las preocupaciones del sector financiero: agentes de IA estarían accediendo a cuentas de clientes y, en algunos casos, intentando realizar acciones que no corresponderían a las instrucciones de los usuarios.

Según un reporte publicado por Axios el 22 de octubre de 2026 y retomado por Reuters, entidades como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley han adoptado medidas para restringir el acceso de herramientas externas a sus plataformas.

La preocupación está relacionada con programas que pueden ejecutar tareas de manera autónoma y utilizar credenciales bancarias para consultar información o intentar realizar operaciones.

¿Cómo podría la IA acceder a una cuenta bancaria?

A diferencia de un chatbot convencional, que responde preguntas, un agente de inteligencia artificial puede ejecutar acciones en nombre de una persona. Por ejemplo, podría revisar gastos, organizar un presupuesto o consultar información financiera. Dependiendo de los permisos concedidos, algunas herramientas también pueden interactuar con servicios que permiten realizar operaciones.

El riesgo aparece cuando los usuarios entregan sus nombres de usuario y contraseñas a aplicaciones de terceros o habilitan accesos que no comprenden por completo. En los casos reportados en Estados Unidos, algunos bancos detectaron o bloquearon actividades de agentes externos que aparentemente iban más allá de las instrucciones de sus usuarios.

RELACIONADO Colombia ocupa el segundo lugar en ciberataques en Latinoamérica

Esto no significa que cualquier sistema de IA pueda ingresar automáticamente a una cuenta bancaria. Los reportes se refieren a herramientas que consiguieron algún tipo de acceso y a las dificultades de las entidades para distinguir entre actividades legítimas y acciones no autorizadas.

¿Qué riesgos existen para los usuarios en Colombia?

En Colombia también hay alertas relacionadas con el uso de inteligencia artificial en modalidades de fraude. La Alcaldía de Bogotá advirtió sobre delincuentes que se hacen pasar por representantes de entidades financieras y aseguran que un supuesto asistente virtual ayudará a bloquear tarjetas o proteger el dinero.

Durante estas estafas, las víctimas reciben instrucciones para entregar información confidencial, como contraseñas, códigos de verificación o claves dinámicas. Con esos datos, los delincuentes pueden intentar tomar el control de sus productos financieros. En este escenario, la IA puede utilizarse para hacer más convincente la suplantación, aunque el acceso fraudulento depende de las técnicas empleadas por los criminales y de la información que consigan obtener.

¿Cómo proteger sus cuentas bancarias de los riesgos asociados con la IA?

La Superintendencia Financiera de Colombia recomienda evitar enlaces sospechosos, verificar cualquier alerta directamente con la entidad financiera y no compartir contraseñas ni códigos de seguridad.

Para reducir los riesgos, tenga en cuenta estas recomendaciones:

No comparta sus credenciales bancarias: evite entregar contraseñas, claves dinámicas o códigos de verificación a asistentes de IA o aplicaciones de terceros.

Revise los permisos antes de conectar una herramienta: compruebe qué información puede consultar y si está autorizada para iniciar pagos o transferencias.

Desconfíe de mensajes urgentes: no siga instrucciones de supuestos asistentes que le pidan actuar inmediatamente para evitar el bloqueo de su cuenta.

Use los canales oficiales: si recibe una alerta de fraude, comuníquese directamente con su banco mediante su aplicación, página web o línea oficial.

Active las notificaciones y revise sus movimientos: reporte de inmediato las transacciones que no reconozca.

La inteligencia artificial puede facilitar la administración de las finanzas personales, pero su uso requiere precaución. Antes de conectar una herramienta a una cuenta bancaria, es fundamental entender sus permisos, verificar su confiabilidad y mantener el control sobre las operaciones que pueden comprometer el dinero.