Pólvora se salió de control en una tribuna durante el Cúcuta vs. Atlético Nacional

El recibimiento de la hinchada del Cúcuta Deportivo ante Atlético Nacional quedó marcado por un incidente con pólvora que generó angustia entre los aficionados.

Mientras desde otras tribunas el espectáculo parecía una fiesta, videos difundidos en redes sociales mostraron cómo la pirotecnia terminó cayendo cerca de los espectadores en el estadio General Santander.

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Lo que estaba pensado como una demostración de pasión por el equipo motilón terminó convirtiéndose en un momento de preocupación. La noche del martes 20 de octubre, durante el partido contra Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026, el uso de pólvora encendió las alarmas cuando varios elementos pirotécnicos llegaron hasta una de las tribunas.

Las imágenes que circularon en redes sociales evidenciaron las detonaciones y la reacción de algunos aficionados, que tuvieron que apartarse ante el riesgo de que la pólvora los alcanzara. Aunque el recibimiento ofreció una imagen impactante desde otros sectores del estadio, la situación dentro de la gradería generó temor entre quienes estaban cerca.

¿Qué pasó con la pólvora en el estadio General Santander?

El recibimiento había reunido humo, luces y elementos pirotécnicos para acompañar la salida de los equipos a la cancha.

Sin embargo, parte de la pólvora terminó en medio de los aficionados, lejos de convertirse únicamente en un espectáculo visual.

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Los videos compartidos en redes sociales mostraron la preocupación que se vivió en la tribuna y reabrieron el debate sobre los riesgos del uso de pirotecnia en escenarios deportivos, especialmente cuando hay miles de personas reunidas en espacios con movilidad limitada.

¿Cómo quedó el partido entre Cúcuta y Atlético Nacional?

En lo deportivo, el Cúcuta Deportivo consiguió una victoria 1-0 frente a Atlético Nacional en el estadio General Santander. El resultado llegó con un potente remate de Pérez y con desvío de Néider Parra durante el primer tiempo, que terminó siendo suficiente para asegurar los tres puntos.

Con este triunfo, el conjunto motilón alcanzó los 21 puntos y se ubicó parcialmente en la octava posición, dentro del grupo de los ocho que pelean por la clasificación. Atlético Nacional, por su parte, se quedó con 26 unidades.