Santa Fe cayó en semifinales de la Copa Libertadores Femenina: Corinthians a la final

Independiente Santa Fe perdió 2-1 frente a Corinthians en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2026. El equipo bogotano se despidió de la posibilidad de disputar el título continental, luego de una campaña en la que eliminó a Palmeiras en los cuartos de final.

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El compromiso se disputó este miércoles 28 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. Las dirigidas por Omar Ramírez buscaron un lugar en la final frente al vigente campeón del certamen, pero el conjunto brasileño consiguió remontar el marcador y aseguró su clasificación a la disputa por el título.

¿Cómo quedó el partido entre Santa Fe y Corinthians por la Copa Libertadores Femenina?

Santa Fe comenzó en ventaja gracias a Daniela Garavito, quien anotó cerca de la media hora de juego. La acción fue revisada por el VAR después de que inicialmente se señalara un fuera de lugar, pero la anotación fue validada y el equipo colombiano tomó la delantera en la semifinal.

La respuesta de Corinthians llegó al minuto 36, cuando Letícia Monteiro consiguió el empate con un remate de media distancia que se desvió en la defensora Andrea Pérez.

En la segunda parte, Santa Fe tuvo una oportunidad para recuperar la ventaja mediante Manuela González, pero no logró concretarla. Poco después, al minuto 76, Gi Fernandes aprovechó una acción defensiva desafortunada del equipo bogotano y marcó el 2-1 definitivo para Corinthians.

¿Qué sigue para Santa Fe Femenino tras quedar eliminado de la Libertadores?

La eliminación en semifinales no significa el final de la participación de Independiente Santa Fe en el torneo continental. El equipo colombiano deberá disputar el partido por el tercer puesto, programado para el sábado 31 de octubre, frente al perdedor de la otra semifinal entre Cruzeiro y Olimpia de Paraguay.

El recorrido de las Leonas hasta las semifinales incluyó victorias ante Caracas y Colo-Colo durante la fase de grupos, además de una clasificación agónica frente a Palmeiras en los cuartos de final. En esa última instancia, Santa Fe remontó un marcador adverso de 0-2 para igualar 2-2 y posteriormente ganó 3-2 en la tanda de penales.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.