España vs. Argentina: se definió la fecha en la que se jugará la Finalissima

El presidente de la Conmebol confirmó la fecha en la que se jugará la Finalissima ente Argentina y España.

Finalissima
Foto: AFP

noviembre 20 de 2025
06:28 p. m.
La Finalissima vuelve al calendario internacional y lo hará con un duelo de altísimo impacto mediático: Argentina frente a España. Así lo confirmó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien anunció desde Asunción que el esperado enfrentamiento entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa se disputará en marzo del 2026, en campo neutral. El directivo aseguró que la sede ya está definida, aunque prefirió mantener en reserva el nombre de la ciudad hasta que todas las partes involucradas oficialicen la información.

A pesar del hermetismo institucional, varias versiones internacionales apuntan a Doha, capital de Catar, como la principal candidata para albergar el encuentro. El escenario no sería extraño, teniendo en cuenta que allí se disputó la final del Mundial de 2022 y que el país ha mostrado un interés constante en recibir eventos de gran magnitud. Sin embargo, la FIFA aún no ha emitido un comunicado definitivo, lo que mantiene al ambiente del fútbol a la expectativa.

La Finalissima se jugará entre el 23 y el 31 de marzo, en la penúltima ventana de partidos de la FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026. Tanto Argentina como España ya tienen su clasificación asegurada, pero no todos comparten el entusiasmo por la fecha elegida: Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, aseguró recientemente que hubiese preferido disputar el encuentro mucho antes del Mundial, evitando una carga adicional en la recta final de la preparación.

Messi vs. Lamine Yamal: un choque generacional que paraliza al mundo

Uno de los mayores atractivos del encuentro será el posible primer enfrentamiento oficial entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos figuras separadas por veinte años de diferencia. La Pulga, ícono absoluto del FC Barcelona, y Yamal, considerado su heredero natural en el club catalán, protagonizarían un duelo cargado de simbolismo para la afición culé y para el mundo del fútbol.

Mientras Messi enfrenta la fase final de su carrera como líder del Inter Miami, Yamal continúa consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol europeo, luciendo el dorsal 10 que alguna vez inmortalizó el astro argentino. La relación del joven con la selección española, sin embargo, viene marcada por recientes polémicas, luego de ausentarse en la última doble fecha clasificatoria debido a un procedimiento médico que no había sido comunicado previamente a La Roja.

Un partido que enfrenta a dos potencias rumbo al Mundial 2026

Tanto España como Argentina llegarán a la Finalissima posicionadas como candidatas firmes al título mundialista de 2026. Luis de la Fuente, seleccionador español, afirmó que su equipo ya comenzó a planificar el duelo, al que calificó como “un partidazo” y una oportunidad invaluable para medirse con la campeona del mundo vigente.

La Finalissima, conocida también como Copa de Campeones Conmebol–UEFA, revive los antiguos cruces intercontinentales disputados en 1985 y 1993. Argentina domina el palmarés con dos títulos: uno con Diego Maradona ante Dinamarca y otro con Messi frente a Italia en 2022, partido en el que el capitán albiceleste fue elegido la figura tras liderar el 3-0 en Wembley.

Ahora, con un nuevo capítulo listo para escribirse, el mundo del fútbol aguarda el anuncio oficial de la sede y se prepara para un enfrentamiento que promete historia, emoción y un choque generacional irrepetible.

