Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026

Con 42 de las 48 selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, se han definido los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo. Gracias a su posición en el ranking FIFA, Colombia se ubica en el bombo 2, lo que limitará los equipos con los que podrá enfrentarse en la primera fase. Al pertenecer a esta misma “pote”, el cuadro nacional no podrá compartir grupo con otras selecciones del bombo 2, ni con representantes de su misma confederación, Conmebol, como Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay.

Esta configuración es clave para entender las posibilidades de Colombia en el sorteo. Por estar en el bombo 2, el equipo dirigido por su cuerpo técnico no podrá cruzarse con otros sudamericanos en esa misma franja, lo que reduce ciertas combinaciones y, al mismo tiempo, abre la puerta a encuentros con potencias de otros continentes que se ubicarán en los bombos 1, 3 o 4.

Posibles rivales de Colombia: diversidad continental

Al analizar los bombos, los potenciales oponentes para Colombia en la fase de grupos son variados y dependen del bombo del que se obtenga el cruce:

Del bombo 1 podría enfrentar selecciones de gran tradición y nivel, como Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Estos equipos representan un gran desafío técnico y táctico, ya que varios de ellos son habituales protagonistas en torneos mundiales y están entre los favoritos para llegar lejos.

Desde el bombo 3, los posibles rivales incluyen a Noruega, Panamá, Egipto, el ganador del repechaje turco, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, y también Uzbekistán, otro país que de momento figura en este bombo. Estos enfrentamientos podrían ofrecer a Colombia un balance interesante entre historia reciente y equipos emergentes.

En el bombo 4, las opciones para Colombia se amplían a selecciones como Qatar, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, así como los representantes que salgan de los repescajes intercontinentales. Este bombo presenta alternativas más asequibles, al menos sobre el papel, aunque no exentas de riesgo.

RELACIONADO Revelaron la verdadera y triste razón por la que Daniel Muñoz dejó la selección Colombia

La distribución en el bombo 2 refleja el buen momento de la selección colombiana en el ranking FIFA, pero también impone restricciones. Al no poder enfrentarse a otros sudamericanos en su misma “pote”, Colombia se ve obligada a mirar hacia otras confederaciones para su grupo, lo que podría traducirse en choques de gran nivel continental y global.

Además, la variedad de combinaciones posibles —desde potencias europeas y de Norteamérica hasta equipos emergentes o de menor tradición mundial— hace que el sorteo sea especialmente emocionante y estratégico. Para Colombia, el gran reto será encontrar un equilibrio entre competir con las grandes selecciones y aprovechar la oportunidad para avanzar en el torneo con choques que sean asumibles, pero significativos.

En resumen, la presencia de Colombia en el bombo 2 para el Mundial 2026 configura un panorama ambicioso. Sus futuros rivales saldrán de las ligas del bombo 1, 3 y 4, lo que podría traer duelos apasionantes. Al mismo tiempo, marca una clara señal de reconocimiento a su rendimiento actual, y subraya las expectativas de un grupo que aspira a trascender en el máximo evento del fútbol mundial.