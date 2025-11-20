CANAL RCN
Deportes

El mensaje de Cristiano Ronaldo que se viralizó luego de reunirse con Donald Trump

Cristiano Ronaldo visitó la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y el astro portugués compartió fotografías junto a un mensaje.

Cristiano
Foto: @cristiano

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
02:59 p. m.
Cristiano Ronaldo volvió a captar la atención mundial, no por un gol ni por una hazaña deportiva, sino por el mensaje que publicó en sus redes sociales después de visitar al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El astro portugués, hoy el ser humano con más seguidores en plataformas digitales en todo el planeta, acompañó su publicación con una fotografía junto al mandatario estadounidense y su futura esposa, Georgina Rodríguez, generando una ola de reacciones a nivel global.

“Gracias Sr. presidente por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama me dio a mí y a mi futura esposa, @georginagio. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, escribió el jugador.

El mensaje no tardó en convertirse en tendencia, especialmente porque llegó tras un evento diplomático de alto perfil en la Casa Blanca.

RELACIONADO

Un banquete repleto de figuras influyentes

El delantero de 40 años, actualmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, asistió al banquete oficial organizado en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. Ronaldo se ubicó en una posición destacada dentro del salón, no muy lejos del presidente Trump, quien incluso dedicó unas palabras a su presencia, mencionando que su hijo Barron —de 19 años— es “un gran fan” del portugués.

La cena reunió a múltiples personalidades globales, entre ellas el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien regresó a la Casa Blanca tras múltiples encuentros previos relacionados con la preparación del Mundial de 2026. También estuvo presente Elon Musk, invitado en medio de lo que parece ser un momento de acercamiento entre el empresario y el mandatario estadounidense luego de meses de tensiones públicas.

Un gesto político con lectura deportiva y diplomática

La presencia de Ronaldo en un evento tan simbólico llega en un momento crucial para su carrera, pues su contrato con Al Nassr vence este verano boreal y el portugués se prepara para disputar el que sería su último Mundial el próximo año. Su cercanía con figuras de alto peso político y económico alimenta el debate sobre la influencia global que hoy trasciende lo deportivo.

RELACIONADO

Mientras tanto, las palabras del jugador —centradas en la inspiración, el liderazgo y la construcción de un futuro en paz— también han sido interpretadas como un intento de usar su plataforma para promover mensajes de alcance internacional.

El impacto de su visita va más allá del banquete, y su mensaje, cargado de simbolismo, reafirma que Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las personalidades más influyentes del mundo, dentro y fuera del campo.

