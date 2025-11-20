CANAL RCN
Deportes

Polémica en Argentina: Rosario Central salió campeón de la Liga sin que nadie supiera

Rosario Central fue nombrado como campeón de la Liga de Argentina, en una decisión que no estaba contemplada en el reglamento.

Rosario Central
Foto: AFA

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El club Rosario Central sumó inesperadamente un título este jueves, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgara el galardón de "Campeón de Liga", en una decisión que no estaba contemplada en el reglamento original de la temporada.

En una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió "por unanimidad" conceder "el título de Campeón de Liga" al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General que agrupa los torneos Apertura y Clausura jugados en 2025, según un comunicado compartido por la AFA.

De esta manera, Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, obtiene su primer campeonato desde su regreso a Argentina.

El mensaje de Cristiano Ronaldo que se viralizó luego de reunirse con Donald Trump
RELACIONADO

El mensaje de Cristiano Ronaldo que se viralizó luego de reunirse con Donald Trump

También de forma unánime "se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025", en una distinción que se realiza en plena competencia, ya que el sábado comenzarán los octavos de final del torneo Clausura.

En una imagen difundida por la AFA se ve el nuevo trofeo, que recibieron los jugadores Ángel Di María y Jorge Broun y el entrenador Ariel Holan.

La AFA declaró también que la creación de este nuevo trofeo de "Campeón de Liga" para los equipos que más puntos reúnen durante el año "no invalida la realización de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones", a la vez que anunció la "futura realización" de una Recopa.

Gonzalo Belloso, exjugador y presidente de Rosario Central, destacó en declaraciones a TNT Sports que es algo "súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año".

Alfredo Arias explicó por qué se niega a jugar contra Nacional en Manizales
RELACIONADO

Alfredo Arias explicó por qué se niega a jugar contra Nacional en Manizales

En este contexto, Rosario Central celebra así su decimotercer título, y su quinta Liga luego de las conquistas de los campeonatos nacionales de 1971, 1973 y 1980, y el torneo de Primera División 1986-1987, más siete copas nacionales, y en el plano internacional, la Copa Conmebol 1995.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Puertas abiertas para un ídolo en Atlético Nacional: lo que se sabe del reemplazo de Diego Arias

Cristiano Ronaldo

El mensaje de Cristiano Ronaldo que se viralizó luego de reunirse con Donald Trump

Alfredo Arias

Alfredo Arias explicó por qué se niega a jugar contra Nacional en Manizales

Otras Noticias

EPS

Vía que comunica la costa Caribe con el centro del país se encuentra bloqueada por usuarios de la Nueva EPS

Pacientes y médicos se volcaron a las calles por la crisis de la EPS con mayor número de afiliados, en los departamentos de Cesar y La Guajira.

Venezuela

Rechazo mundial por condena que recibió doctora venezolana tras criticar el régimen de Maduro

Activistas y ONGs denuncian que la pena supera sentencias por homicidio y representa persecución política tras elecciones del 28 de julio.

Artistas

Samantha, mencionada por Pirlo en la polémica 'tiradera' a Blessd, rompió el silencio: esto dijo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia