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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? El equipo regresa a territorio nacional

La Tricolor volverá a en la fecha FIFA de noviembre con dos amistosos, uno de ellos en Colombia con carácter benéfico por el terremoto del 10 de agosto.

Gustavo Puerta Selección Colombia (1)
FOTO: FCF

Ángel Ballén

octubre 07 de 2026
07:16 a. m.
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La Selección Colombia terminó su gira por Estados Unidos correspondiente a la fecha FIFA de septiembre y octubre. Durante este periodo, el combinado nacional empató 1-1 con México, perdió 1-0 frente a Paraguay y consiguió una victoria 2-0 ante Perú.

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Los partidos también sirvieron para darle participación a varios jugadores juveniles y debutantes con la Selección Colombia de Mayores. Tras cerrar esta etapa de preparación, el equipo ya tiene confirmados sus próximos compromisos internacionales para noviembre.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en noviembre de 2026, cuando dispute una doble fecha de partidos amistosos frente a Chile. El primer encuentro está programado para el viernes 13 de noviembre en Cali, mientras que el segundo se jugará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Ambos juegos con horario por confirmar.

El primer partido será Colombia vs. Chile y tendrá como escenario el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, confirmándose el regreso del combinado nacional a Colombia tras el partido de despedida previo al Mundial ante Costa Rica.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, la taquilla recaudada en el Pascual Guerrero será destinada a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas tras el terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano.

¿Dónde ver los partidos de Colombia vs. Chile?

Los dos compromisos de la Selección Colombia se podrán disfrutar a través de de Fútbol RCN. La trasmisión de ambos encuentros estará disponible en la señal abierta del Canal RCN.

Además, hay diferentes opciones para ver los compromisos de Colombia online. En el canal de YouTube de Canal RCN, así como en la app, en la página web y en el TikTok del Canal RCN.

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