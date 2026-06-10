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Colombia venció a Perú y cerró con triunfo la fecha FIFA: vea los goles de la victoria

La Selección Colombia cerró su gira en Estados Unidos con victoria 2-0 ante Perú.

Foto: FCF

Sebastián Montañez

octubre 06 de 2026
08:42 p. m.
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La Selección Colombia cerró con victoria su primera fecha FIFA después del Mundial. La Tricolor derrotó 2-0 a Perú este martes 6 de octubre, en Miami, Estados Unidos, y consiguió un resultado positivo después de una gira en la que había dejado varias dudas en sus anteriores presentaciones.

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El equipo colombiano fue de menos a más frente al conjunto inca. Durante la primera parte tuvo dificultades para generar peligro y encontrar espacios, pero el panorama cambió después del descanso con las modificaciones realizadas desde el banco.

Samuel Velázquez marcó el gol de Colombia ante Perú

Colombia salió con otra disposición para el segundo tiempo y los cambios le dieron mayor dinámica al equipo. Entre las modificaciones estuvo el ingreso de Juan Manuel Rengifo, quien ayudó a cambiar el ritmo del compromiso.

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La recompensa llegó al minuto 56. Samuel Velázquez apareció para marcar un golazo y poner el 1-0 que finalmente le permitió a la Selección quedarse con la victoria.

Perú intentó reaccionar durante el tramo final, pero Colombia consiguió administrar la ventaja y mantener su arco en cero hasta el pitazo final. Incluso en el último minuto Daniel Arcila marcó el 2-0 final.

De esta manera, la Tricolor cerró su paso por Estados Unidos con mejores sensaciones y sumó su primera victoria en esta nueva etapa después de la Copa del Mundo.

¿Cómo le fue a Colombia en la fecha FIFA?

El balance de los tres partidos dejó una victoria, un empate y una derrota. Colombia había igualado 1-1 contra México y posteriormente perdió frente a Paraguay en Nueva Jersey, antes de superar a Perú en Miami.

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Esta convocatoria también estuvo marcada por varias ausencias importantes. Jugadores como Luis Díaz y Camilo Vargas no hicieron parte de esta ventana internacional. Tampoco estuvieron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron de la Selección Colombia.

Los compromisos permitieron observar nuevas alternativas y empezar a renovar algunas posiciones dentro del equipo nacional.

Ahora, la atención estará puesta en la programación de la Tricolor para los próximos meses. Se espera que la Federación Colombiana de Fútbol confirme nuevos partidos amistosos antes de que termine 2026, con miras a continuar el proceso y preparar los siguientes retos internacionales.

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