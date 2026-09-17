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Cerraron conocido restaurante de Chapinero en Bogotá: esta fue la razón

Conozca las razones por las que este recinto fue suspendido por la alcaldía de Bogotá.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
03:16 p. m.
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Las autoridades distritales intensificaron las acciones de inspección, vigilancia y control en las diferentes localidades de la capital. Como resultado de estas labores preventivas orientadas a salvaguardar la salud pública, un establecimiento comercial del sector gastronómico fue recientemente suspendido tras detectarse múltiples incumplimientos en materia sanitaria y de documentación.

Durante una rigurosa jornada de verificación adelantada por la Alcaldía Local de Chapinero en coordinación con entidades del Distrito, se inspeccionaron varios locales comerciales para constatar que cumplieran con los estándares exigidos por la ley para la preparación, manipulación y comercialización de alimentos.

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En el recorrido, los funcionarios identificaron deficiencias críticas en las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento intervenido. Estas fallas representaban un riesgo directo e inminente para la salud de los consumidores, lo que motivó a las autoridades a aplicar de manera inmediata la medida preventiva de suspensión temporal de actividades.

Requisitos para la reapertura

Tras el sello temporal del local, la administración local recordó que los propietarios o administradores del establecimiento tienen el deber de responder ante las exigencias legales estipuladas en el proceso. Para lograr el levantamiento de la medida, los responsables deberán cumplir con los siguientes pasos:

  • Subsanar las fallas: Corregir de manera integral todas las deficiencias locativas e higiénico-sanitarias señaladas por el equipo técnico durante la inspección.
  • Aportar documentación: Presentar ante las autoridades competentes los soportes legales, permisos y actualizaciones de funcionamiento requeridos para operar en regla.
  • Superar nueva evaluación: Someterse a una visita de verificación posterior donde se compruebe que el lugar cumple a cabalidad con los protocolos de salubridad.
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