Cerraron conocido restaurante de Chapinero en Bogotá: esta fue la razón

Las autoridades distritales intensificaron las acciones de inspección, vigilancia y control en las diferentes localidades de la capital. Como resultado de estas labores preventivas orientadas a salvaguardar la salud pública, un establecimiento comercial del sector gastronómico fue recientemente suspendido tras detectarse múltiples incumplimientos en materia sanitaria y de documentación.

Durante una rigurosa jornada de verificación adelantada por la Alcaldía Local de Chapinero en coordinación con entidades del Distrito, se inspeccionaron varios locales comerciales para constatar que cumplieran con los estándares exigidos por la ley para la preparación, manipulación y comercialización de alimentos.

En el recorrido, los funcionarios identificaron deficiencias críticas en las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento intervenido. Estas fallas representaban un riesgo directo e inminente para la salud de los consumidores, lo que motivó a las autoridades a aplicar de manera inmediata la medida preventiva de suspensión temporal de actividades.

Requisitos para la reapertura

Tras el sello temporal del local, la administración local recordó que los propietarios o administradores del establecimiento tienen el deber de responder ante las exigencias legales estipuladas en el proceso. Para lograr el levantamiento de la medida, los responsables deberán cumplir con los siguientes pasos: