CANAL RCN
Deportes

Mundial 2026: canales para ver EN VIVO los partidazos de cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa del Mundo se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 08 de 2026
04:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se terminaron los octavos de final del Mundial 2026 y ocho selecciones continúan con el sueño de levantar el título.

Se trata de Marruecos, Argentina, Francia, Inglaterra, Suiza, Noruega, España y Bélgica, que ya se encuentran preparándose para encarar el nuevo reto que tienen por delante.

El DT de Suiza hizo desafiantes declaraciones tras eliminar a Colombia y tener que enfrentar a Argentina: ¿cuáles fueron?
RELACIONADO

El DT de Suiza hizo desafiantes declaraciones tras eliminar a Colombia y tener que enfrentar a Argentina: ¿cuáles fueron?

Los cuartos de final comenzarán a jugarse el jueves 9 de julio, mientras que el último partido de esta fase será el 11 de julio, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

¿Dónde se podrán ver en vivo y en directo? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Atento: estos son los canales para ver EN VIVO los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos jugarán el 9 de julio de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Boston, situado en Foxborough, Estados Unidos.

Ese encuentro se podrá seguir en vivo por la señal principal y la App del Canal RCN. Además, Alerta y La FM narrarán cada una de las emociones.

El viernes 10 de julio de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), España será rival de Bélgica en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos.

Ese partido será transmitido por Win Sports y narrado por Alerta y La FM.

En la tarde del sábado 11 de julio de 2026, exactamente a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia), Noruega jugará vs. Inglaterra en el Estadio Miami.

Este duelo de cuartos de final se podrá ver por DSports y Paramount+, pero también contará con la narración de Alerta y La FM.

Por último, el sábado 11 de julio, a las 8:00 de la noche, Argentina se medirá vs. Suiza en el Estadio Kansas City.

Este enfrentamiento se podrá ver en vivo y en directo por la señal principal y la App del Canal RCN, y escuchar en las transmisiones radiales de Alerta y La FM.

¿Cuándo se comenzarían a jugar las semifinales del Mundial 2026?

Después de que queden definidos los nuevos cruces, habrá dos días de descanso y las semifinales comenzarán a jugarse el martes 14 de julio de 2026.

Oficial: ¡Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026, con fechas y horarios!
RELACIONADO

Oficial: ¡Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026, con fechas y horarios!

¿Quiénes serán los clasificados? ¡Siga conectado con Noticias RCN para estar al tanto de todas las novedades de la Copa del Mundo 2026!

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Selección histórica desafía a la FIFA: Pide revisión de tarjeta roja en medio de la polémica

Selección Colombia

Primeras decisiones: se reveló quiénes serían los jugadores que no volverían más a la Selección Colombia

Suiza

El DT de Suiza hizo desafiantes declaraciones tras eliminar a Colombia y tener que enfrentar a Argentina: ¿cuáles fueron?

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Duro llamado de la defensora Iris Marín a Petro y Cepeda: "La estabilidad institucional es una garantía"

La defensora Iris Marín se refirió sobre la polémica en torno al reconocimiento de los resultados de la segunda vuelta.

Astrología

Ayda Valencia, la famosa vidente, realizó impactante predicción antes de la eliminación de Colombia: ¿cuál?

La declaración de la vidente fue justo antes de que iniciara el partido vs. Suiza.

Bogotá

Cupos para validar el bachillerato gratis en Bogotá: Requisitos e inscripciones 2026

Estados Unidos

¿Terminó la tregua entre EE. UU. e Irán? Trump anuncia nuevos ataques

OMS

OMS alertó que el número de casos de cáncer se podrían duplicar para el 2050