Mundial 2026: canales para ver EN VIVO los partidazos de cuartos de final

Se terminaron los octavos de final del Mundial 2026 y ocho selecciones continúan con el sueño de levantar el título.

Se trata de Marruecos, Argentina, Francia, Inglaterra, Suiza, Noruega, España y Bélgica, que ya se encuentran preparándose para encarar el nuevo reto que tienen por delante.

Los cuartos de final comenzarán a jugarse el jueves 9 de julio, mientras que el último partido de esta fase será el 11 de julio, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

¿Dónde se podrán ver en vivo y en directo? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Atento: estos son los canales para ver EN VIVO los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos jugarán el 9 de julio de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Boston, situado en Foxborough, Estados Unidos.

Ese encuentro se podrá seguir en vivo por la señal principal y la App del Canal RCN. Además, Alerta y La FM narrarán cada una de las emociones.

El viernes 10 de julio de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), España será rival de Bélgica en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos.

Ese partido será transmitido por Win Sports y narrado por Alerta y La FM.

En la tarde del sábado 11 de julio de 2026, exactamente a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia), Noruega jugará vs. Inglaterra en el Estadio Miami.

Este duelo de cuartos de final se podrá ver por DSports y Paramount+, pero también contará con la narración de Alerta y La FM.

Por último, el sábado 11 de julio, a las 8:00 de la noche, Argentina se medirá vs. Suiza en el Estadio Kansas City.

Este enfrentamiento se podrá ver en vivo y en directo por la señal principal y la App del Canal RCN, y escuchar en las transmisiones radiales de Alerta y La FM.

¿Cuándo se comenzarían a jugar las semifinales del Mundial 2026?

Después de que queden definidos los nuevos cruces, habrá dos días de descanso y las semifinales comenzarán a jugarse el martes 14 de julio de 2026.

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