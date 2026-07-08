Duro llamado de la defensora Iris Marín a Petro y Cepeda: "La estabilidad institucional es una garantía"

Iris Marín, la defensora del Pueblo, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al excandidato presidencial Iván Cepeda.

A través de redes sociales, el presidente volvió a cuestionar el desarrollo de las elecciones del 21 de junio que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella.

Polémicos mensajes y decisiones

En su cuenta de X, sostuvo que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda”. Este mensaje ha sido fuertemente cuestionado e incluso hizo que De la Espriella suspendiera el proceso de empalme.

Si bien Cepeda reconoció los resultados tras el escrutinio llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), causó polémica por la declaración de desobediencia civil.

El excandidato y senador ha criticado la doble nacionalidad de De la Espriella, considerando que sería indicio para que sea “colaborador o agente de algún organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

Marín se refirió a estas declaraciones y a la suspensión del empalme para hacerles un llamado.

Las palabras de la defensora Iris Marín

Recordó que, antes de la segunda vuelta presidencial, se convocaron a las fuerzas políticas y al gobierno nacional en aras de reconocer los resultados oficiales, fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y presentar sus observaciones bajo los mecanismos constitucionales.

El desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de empalme generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición que ponga en el centro las necesidades del país y de todas las personas que lo habitan.

La defensora enfatizó que el CNE ya declaró presidente electo a De la Espriella, por lo que el proceso se llevó a cabo con transparencia. “La estabilidad institucional es una garantía para los derechos de toda la ciudadanía”, sostuvo al indicar que la transición del gobierno no debe llevar a confrontación política, sino demostrar el papel de la democracia.