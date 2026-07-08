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Duro llamado de la defensora Iris Marín a Petro y Cepeda: "La estabilidad institucional es una garantía"

La defensora Iris Marín se refirió sobre la polémica en torno al reconocimiento de los resultados de la segunda vuelta.

Defensora Iris Marín.
Defensora Iris Marín. Foto: Defensoría.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 08 de 2026
04:12 p. m.
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Iris Marín, la defensora del Pueblo, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al excandidato presidencial Iván Cepeda.

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A través de redes sociales, el presidente volvió a cuestionar el desarrollo de las elecciones del 21 de junio que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella.

Polémicos mensajes y decisiones

En su cuenta de X, sostuvo que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda”. Este mensaje ha sido fuertemente cuestionado e incluso hizo que De la Espriella suspendiera el proceso de empalme.

Si bien Cepeda reconoció los resultados tras el escrutinio llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), causó polémica por la declaración de desobediencia civil.

El excandidato y senador ha criticado la doble nacionalidad de De la Espriella, considerando que sería indicio para que sea “colaborador o agente de algún organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

Marín se refirió a estas declaraciones y a la suspensión del empalme para hacerles un llamado.

Las palabras de la defensora Iris Marín

Recordó que, antes de la segunda vuelta presidencial, se convocaron a las fuerzas políticas y al gobierno nacional en aras de reconocer los resultados oficiales, fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y presentar sus observaciones bajo los mecanismos constitucionales.

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El desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de empalme generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición que ponga en el centro las necesidades del país y de todas las personas que lo habitan.

La defensora enfatizó que el CNE ya declaró presidente electo a De la Espriella, por lo que el proceso se llevó a cabo con transparencia. “La estabilidad institucional es una garantía para los derechos de toda la ciudadanía”, sostuvo al indicar que la transición del gobierno no debe llevar a confrontación política, sino demostrar el papel de la democracia.

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