Primeras decisiones: se reveló quiénes serían los jugadores que no volverían más a la Selección Colombia

El sueño de la 'tricolor' en el Mundial 2026 se acabó en la tarde del martes 7 de junio.

La Selección Colombia, en el Estadio BC Place Vancouver, enfrentó a Suiza y no pudo romper el 0-0 durante 120 minutos.

En consecuencia, tuvo que definir el paso a la siguiente ronda por penaltis y cayó 4-3 después de que Dávinson Sánchez estrelló su remate en el horizontal y el arquero Kobel atajó el cobro del 'Cucho' Hernández.

Tras ese desenlace, aún no se sabe si Néstor Lorenzo seguirá siendo el director técnico de la Selección Colombia debido a que su contrato vence el 31 de julio de 2026.

Además, se reveló cuáles serían los jugadores que tuvieron su 'último baile' con la Selección Colombia y no integrarían las próximas convocatorias.

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De acuerdo con lo revelado por el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, tres jugadores y un integrante del cuerpo técnico se despidieron de la Selección Colombia.

"Se despidieron de la 'sele': James, Ospina, Amaranto y Juanfer, aunque uno de ellos podría cambiar de parecer", escribió el comunicador en su cuenta de X.

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'Juanfer' habló con los medios de comunicación luego de la eliminación vs. Suiza y dio a entender que su paso por la Selección Colombia pudo haber llegado al final.

"Seguramente, para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza", comenzó afirmando.

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"Que tengan esa oportunidad de llegar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos y pensar que siempre nos falta algo. Fue un partido muy difícil; hacer un análisis hoy es demasiado difícil después de este sentimiento y de frustración", agregó el talentoso volante creativo.