Matías Mier cambió de club y ya fue oficializado: así fue presentado

El futbolista uruguayo Matías Mier fue presentado este martes 12 de mayo como nuevo jugador de Alianza FC, uno de los clubes más reconocidos de El Salvador. El volante ofensivo de 35 años llega procedente de Zacatecoluca FC para reforzar al equipo en la recta final de la temporada.

La oficialización se realizó a través de los canales digitales del club salvadoreño, que destacó la experiencia internacional y el liderazgo del exjugador de Independiente Santa Fe, Junior y Medellín.

¿En qué equipo jugará Matías Mier?

Matías Mier continuará su carrera en Alianza FC, institución histórica del fútbol salvadoreño que busca fortalecer su plantilla para competir por los objetivos deportivos de la temporada.

El mediocampista venía actuando desde enero en Zacatecoluca FC, también de la liga local, tras salir de River Plate de Uruguay y del fútbol de Indonesia. Ahora tendrá un nuevo reto en uno de los equipos con mayor tradición en Centroamérica.

El club confía en el aporte ofensivo del uruguayo, quien se ha caracterizado a lo largo de su carrera por su llegada al área y capacidad para marcar goles pese a desempeñarse como volante.

Otro detalle que llamó la atención durante su presentación fue su cambio de imagen. En las fotografías difundidas por el club, el uruguayo apareció completamente distinto a su look habitual y con el dorsal número 7 para esta nueva etapa.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Matías Mier?

El futbolista uruguayo cuenta con una extensa carrera internacional. En su país defendió las camisetas de Club Atlético Rentistas, Centro Atlético Fénix, Peñarol y River Plate.

También tuvo paso por Universidad Católica y Santiago Wanderers en Chile, además de jugar en Muaither SC de Catar y en el fútbol asiático con Bhayangkara FC y Barito Putera de Indonesia.

En Colombia dejó huella en varios equipos del FPC. Matías Mier jugó con Junior FC, La Equidad, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, donde logró reconocimiento por su técnica y aporte ofensivo.

Durante su experiencia en Indonesia registró cifras destacadas en ataque, consolidándose como un mediocampista con capacidad goleadora y visión de juego.

Con su llegada a Alianza FC, el conjunto salvadoreño apuesta por la experiencia de un futbolista con recorrido internacional y presencia en distintas ligas del mundo.