🔴Argentina vs. Colombia, Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia Femenina afronta uno de los desafíos más determinantes de su calendario reciente este sábado 18 de abril, cuando visite a Argentina en un duelo que definirá buena parte del panorama en la Liga de las Naciones. Más que tres puntos, lo que estará en juego es el liderato del certamen y la posibilidad de encaminar la clasificación directa al próximo Mundial.

El compromiso llega con un contexto de máxima paridad. Argentina encabeza la tabla con 13 unidades, misma cantidad que Colombia, que ocupa la segunda posición debido a la diferencia de gol. Este escenario convierte el enfrentamiento en un pulso directo por la cima, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Un duelo directo por el liderato

El encuentro promete ser uno de los más atractivos del torneo. Ambas selecciones han mostrado regularidad a lo largo de la competencia, consolidándose como las más fuertes del grupo. En ese sentido, el choque en territorio argentino no solo definirá quién se queda con el primer lugar, sino que también podría marcar el rumbo hacia uno de los dos cupos directos al Mundial que otorga la Liga de las Naciones.

Colombia, dirigida por Ángelo Marsiglia, ha logrado construir una base sólida, con un equipo competitivo que combina experiencia y juventud. Sin embargo, el reto ahora será sostener ese nivel fuera de casa, en un escenario donde la presión del público local y la necesidad del rival pueden convertirse en factores determinantes.

Colombia, obligada a sumar en territorio argentino

Jugar como visitante siempre representa una exigencia adicional, y más cuando se trata de un rival directo en la lucha por la clasificación. La selección nacional deberá apostar por un planteamiento inteligente, capaz de equilibrar la solidez defensiva con la efectividad en ataque, entendiendo que un triunfo no solo le permitiría arrebatarle el liderato a Argentina, sino también dar un paso firme hacia el objetivo mundialista.

El partido se disputará en el estadio Estadio Néstor Díaz Pérez, escenario que se espera cuente con una importante presencia de aficionados locales. El balón rodará a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y los seguidores podrán seguir la transmisión a través del Canal RCN, su aplicación oficial y el canal de YouTube de Deportes RCN.

Con todo en juego y dos selecciones en igualdad de condiciones, el duelo se perfila como un auténtico espectáculo deportivo, de esos que justifican la expectativa y mantienen en vilo a los aficionados hasta el último minuto.