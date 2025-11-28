CANAL RCN
Cúcuta Deportivo complicó su ascenso a primera división: cayó en la final de ida ante Real Cundinamarca

El equipo 'motilón' busca regresar a la Liga BetPlay después de cinco años en segunda división, pero se dejó tomar ventaja de Real Cundinamarca.

Cúcuta Deportivo Real Cundinamarca (1)
FOTO: Real Cundinamarca

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
07:13 a. m.
Este jueves 27 de noviembre, se jugó el primer partido de la gran final del Torneo BetPlay en el segundo semestre de 2025 entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo. Se jugó en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, donde los locales tomaron la ventaja en el marcador.

Así puede ver los cuadrangulares y las finales de la Liga BetPlay 2025-II en cine
RELACIONADO

Real Cundinamarca, la gran sorpresa del campeonato, se fue adelante en el marcador sobre el minuto 26 gracias a Bayron Caicedo, quien cazó un rebote en el área. El gol llegó a pesar de que el equipo se quedó con 10 hombres desde los primeros minutos y lograron sostener el 1-0 hasta el final.

¿Cuándo se juega la final de vuelta del Torneo BetPlay?

La revancha se llevará a cabo este martes 2 de diciembre en el estadio General Santander de Cúcuta. La Dimayor programó el compromiso de vuelta a las 3:45 de la tarde, considerando que coincide con los partidos de los cuadrangulares finales de la Liga.

La hinchada del Cúcuta se ha mostrado entusiasta a pesar de la derrota en Bogotá. El equipo se ha hecho fuerte en condición de local y esperan tener un partido como el de la sexta fecha de cuadrangulares ante Internacional de Palmira, donde ganaron por 4-0.

Escenarios para el ascenso de Cúcuta Deportivo

La única alternativa viable para que el cuadro 'Motilón' mantenga viva las opciones de ascender es ganando el partido de vuelta. Si queda campeón, ascenderá directamente al superar a Patriotas Boyacá en la tabla de reclasificación.

Si llega a ganar el partido, pero pierde la final por penales, deberá esperar a que Jaguares de Córdoba supere en la final anual a Real Cundinamarca, pues de esta manera se enfrentaría en un repechaje contra los del altiplano.

