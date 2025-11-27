CANAL RCN
Deportes

Así puede ver los cuadrangulares y las finales de la Liga BetPlay 2025-II en cine

Royal Films y Win Sports proyectarán los cuadrangulares, semifinales y final de la Liga BetPlay en salas de cine con sonido envolvente, pantalla gigante y contenido exclusivo.

Ver finales del fútbol colombiano en cine
Foto: Freepik y Dimayor

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
02:57 p. m.
La emoción del fútbol colombiano llegará a la pantalla grande. Royal Films y Win Sports anunciaron una alianza inédita que permitirá proyectar en salas de cine algunos de los partidos más esperados de la Liga BetPlay, incluidos cuadrangulares, semifinales y la gran final.

La propuesta ofrece una alternativa para quienes buscan vivir el torneo en un entorno colectivo, con sonido envolvente y una pantalla gigante que amplifica cada jugada.

¿Cómo funciona la experiencia en cine?

Según informó Royal Films, la iniciativa integra tecnología de sala que mejora la calidad de la proyección y del audio, creando una atmósfera inmersiva similar a la de un estadio, pero con la comodidad del cine.

Esta tendencia, que ha crecido en distintos países, combina eventos en vivo con exhibición cinematográfica, ampliando las posibilidades de entretenimiento deportivo.

Además, los asistentes podrán acceder al Combo Win Sports, una oferta diseñada exclusivamente para estas transmisiones. Incluye una bebida (cerveza o productos Postobón), crispeta personal, un perro caliente y un Pin Win Audio, un código promocional que desbloquea contenido adicional, entre ellos relatos alternativos, comentarios exclusivos y experiencias de audio pensadas para acompañar cada encuentro.

Las funciones ya están habilitadas en multicines seleccionados del país. Para consultar la programación completa, horarios y ciudades disponibles, los usuarios pueden ingresar a www.cinemasroyalfilms.com o revisar la aplicación oficial de Royal Films, disponible en App Store y Play Store.

Una nueva forma de ver el fútbol colombiano

Royal Films aseguró que esta alianza busca diversificar el acceso al entretenimiento deportivo y ofrecer una forma distinta de vivir los partidos de la Liga BetPlay fuera de casa. “Queremos que los aficionados disfruten el fútbol de manera colectiva y con una experiencia audiovisual superior”, señaló la compañía.

Con esta apuesta, el cine se convierte en un nuevo escenario para alentar a los equipos colombianos, compartir con otros hinchas y vivir los cuadrangulares con la intensidad que merece la recta final del campeonato.

