América de Cali se interesó en experimentado volante campeón con Millonarios

En América de Cali están buscando meterse en contra de todo pronóstico a la final del fútbol colombiano, pero el equipo ya está trabajando en lo que será la confección de la nómina para el 2026, por lo que comienzan a sonar los primeros rumores.

En las últimas horas, circuló una versión de prensa en donde se indica que el equipo caleño está interesado en un jugador de experiencia para reforzar el mediocampo para la próxima temporada, quien llegaría desde el fútbol brasileño.

¿Daniel Giraldo jugará en América de Cali?

El periodista Julián Capera de ESPN Colombia, quien es muy acertado en información relacionada al mercado de pases, informó que América ya preguntó por condiciones para hacerse con los servicios de Daniel Giraldo, quien actualmente juega en Juventude de Brasil.

El comunicador indicó que el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero que el club brasileño estaría dispuesto a permitir que Giraldo salga a modo de préstamo para bajar su carga salarial, facilitando así la gestión del equipo caleño con un futbolista de 33 años.

La carrera de Daniel Giraldo

Giraldo comenzó su carrera como profesional en Deportivo Cali, donde actuaba como lateral derecho. Salió a Deportivo Pasto, donde fue reconvertido a volante mixto y allí relanzó su carrera, llamando la atención de los grandes del FPC.

Finalmente fue fichado por Independiente Santa Fe, luego pasó directamente a Millonarios donde destacó, fue anunciado en Junior de Barranquilla, pero su rendimiento no estuvo a la altura y regresó al 'Embajador', club que dejó en enero de este año.