Cúcuta quiere subir a la A tras más de una década: estas son sus posibilidades

Cúcuta Deportivo enfrenta este martes 2 de diciembre uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El equipo rojinegro disputará la final de vuelta del Torneo de Ascenso frente a Real Cundinamarca, un duelo que podría significar su regreso a la Primera A después de más de una década de competir en la segunda categoría del Fútbol Profesional Colombiano. La expectativa es enorme en la hinchada motilona, que sueña con ver nuevamente al club en la máxima división tras años de dificultades deportivas, dirigenciales y administrativas.

El panorama, aunque exigente, ofrece más de una alternativa para que Cúcuta consiga el anhelado ascenso. En la tabla de reclasificación, el conjunto nortesantandereano aparece actualmente en la tercera casilla con 83 puntos. Por encima se encuentran Jaguares, líder que ya aseguró su cupo a la A, y Patriotas, segundo con 86 unidades. Esa ubicación le permite al equipo rojinegro llegar a la final con un abanico de posibilidades que Real Cundinamarca no tiene.

Así puede ascender directamente Cúcuta Deportivo

La ruta más clara para regresar a la A es simple en el papel: ganar el partido de vuelta. Si Cúcuta se impone este martes y se corona campeón del torneo —ganando en los 90 minutos y no por definición desde el punto penal—, asegurará de inmediato el ascenso a la Primera A. Ese triunfo lo ubicaría por encima de Patriotas en la reclasificación, eliminando cualquier posibilidad de una final anual y otorgándole el ascenso directo.

Este escenario es el ideal para el cuadro dirigido por el cuerpo técnico motilón, pues evita tener que disputar más partidos y consolidaría un cierre perfecto a una campaña en la que ha sido protagonista constante.

¿Qué pasa si Cúcuta pierde la final?

El panorama cambia si Real Cundinamarca logra quedarse con el título este martes. En ese caso, Cúcuta no quedaría eliminado del todo: aún tendría una segunda oportunidad. De no ganar la final del torneo, quedándose con los tres puntos, pero perdiendo en penales, el rojinegro estaría obligado a disputar una final anual, nuevamente ante Real Cundinamarca, para definir el segundo cupo a la máxima categoría.

RELACIONADO Millonarios ya tendría acuerdo de salida de extranjero y llegada de figura del FPC

La noche de este martes, entonces, se perfila como una de esas jornadas decisivas que pueden cambiar la historia de un club. En un estadio que se espera lleno y con una hinchada ilusionada, Cúcuta Deportivo buscará dar el golpe definitivo para dejar atrás los años de dificultad y volver a decir presente en la élite del fútbol colombiano.