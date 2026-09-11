¿Clasificará Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 II? Esto reveló la inteligencia artificial

Millonarios jugó el sábado 8 de noviembre vs. Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, pero no pudo asegurar su clasificación a las instancias finales de la Liga BetPlay 2026 II.

Los 'embajadores' comenzaron ganando al minuto 7 con un golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, pero los locales remontaron con anotaciones de Ever Valencia (25') y Kelvin Flórez (36').

En consecuencia, en la última fecha de la fase de 'todos contra todos', Millonarios quedó con la obligación de obtener un resultado positivo para no poner en riesgo la posibilidad de estar presente en los cuadrangulares.

Además, en medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial respondió si los dirigidos por Alberto Gamero lograrán o no la clasificación. ¿Cuál fue su pronóstico?

¿Millonarios clasifica a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 II? Esto indicó la inteligencia artificial

En la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026 II, Millonarios enfrentará a Alianza Valledupar en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la localía y que Alianza es quinceavo en la tabla de posiciones, la inteligencia artificial respondió que los 'albiazules' sí clasificarían a los cuadrangulares.

"Mi pronóstico es que Millonarios sí clasificará a los cuadrangulares, pero llegará con más dudas que certezas. Por ahora, sigue dependiendo de sí mismo, pero llegar a la última jornada sin resolver la clasificación refleja su dificultad para cerrar los partidos y transformar las oportunidades en resultados", detalló ChatGPT.

"Me inclino por el sí porque recibe a Alianza y tiene un escenario más favorable que varios de sus competidores. Sin embargo, la presión puede complicarle un encuentro que, sobre el papel, debería sacar adelante. Si pasan los minutos sin marcar, tendrá que evitar la ansiedad y el desorden. No obstante, veo más probable una clasificación ajustada que una eliminación", añadió la inteligencia artificial.

¿Quiénes serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 II, según la inteligencia artificial?

En su análisis, la inteligencia artificial reveló que los ocho equipos que estarán presentes en las finales son los siguientes:

Nacional. América. Cali. Bucaramanga. Santa Fe. Medellín. Millonarios. Cúcuta.

"Dejaría por fuera a Once Caldas, Tolima y Águilas. Mi lectura es que las visitas de Once Caldas a Nacional y de Tolima al Cali les pueden costar los puntos que necesitan. Además, a Águilas lo veo con menos margen frente al Medellín", explicó ChatGPT.