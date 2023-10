¿Volverá a la Libertadores? Lo que pasa si Cúcuta gana la Copa Colombia

Los más jóvenes pueden no recordarlo, pero hubo una época no muy lejana en la que Cúcuta Deportivo era el mejor equipo colombiano del momento y estuvo a punto de ganarle una semifinal de Copa Libertadores a Boca Juniors.

En la edición de 2007, el 'motilón', que era dirigido por Jorge Luis Bernal, sorprendió dejando en el camino a clubes del talante de Toluca y Nacional de Montevideo. Eliminar a Boca en la semifinal ya era un reto histórico, y casi lo logra. Ganó 3-1 en la ida en el estadio General Santander, pero perdió 3-0 en la vuelta en la Bombonera en una noche épica para el cuadro 'xeneize'.

16 años después de esa memorable temporada, Cúcuta Deportivo vuelve a vivir momentos ilusionantes tras su clasificación a la semifinal de la Copa BetPlay. Los rojinegros habían perdido en la ida de los cuartos de final 0-1 contra Independiente Medellín, pero igualaron la serie en el Atanasio Girardot este jueves y en penales le arrebataron el tiquete a la siguiente instancia.

Ahora, Cúcuta tendrá una exigente prueba para lograr el sueño de un título de primera importancia luego de 17 años, pues su única conquista de ese nivel a sido la liga del segundo semestre de 2006 bajo las órdenes de Jorge Luis Pinto. En semifinales de la Copa BetPlay se medirá con Millonarios, el campeón defensor.

¿Cúcuta podrá jugar Libertadores si gana Copa BetPlay?

Más allá del dinero que ganará el campeón, el principal atractivo de consagrarse en este torneo es lograr un cupo a la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Para avanzar a la fase de grupos, el clasificado deberá jugar primero dos llaves preliminares a partidos de ida y vuelta.

Sin embargo, los hinchas del Cúcuta Deportivo tienen motivos para estar 'cabizbajos', pues según el reglamento de Dimayor, en caso de ganar la Copa BetPlay, no podrá acceder el cupo de Libertadores, a menos de que ascienda a primera división para el 2024. Lo anterior es una norma de la Conmebol, que no permite que la máxima competencia continental a nivel de clubes sea disputada por clubes de segunda categoría.

Si se llega a presentar el caso de que el Cúcuta gana la Copa BetPlay, pero no asciende a liga, su lugar en Libertadores será tomado por el primer equipo no clasificado con mejor ubicación en la tabla de reclasificación. Es decir, el que esté primero y no haya ganado la liga en el primer ni en el segundo semestre.

El camino del Cúcuta para ascender a primera división

Cúcuta tiene chances latentes de lograr el ascenso a primera división a final de año. Ya está clasificado a los cuadrangulares del segundo semestre y ahora deberá quedar campeón. A partir de ahí le quedan dos caminos para acceder a la liga BetPlay. Uno, es ganando la gran final de la B contra el campeón del primer semestre, y la otra, ganando la llave contra el equipo mejor ubicado en la tabla de reclasificación de la segunda división.