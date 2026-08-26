Así quedó la sala plena de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE)

En la noche del martes 25 de agosto, el Congreso eligió a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030.

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Después de un extenso debate, la votación se llevó a cabo en horas de la noche. Los congresistas tenían sobre la mesa tres planchas para escoger a los magistrados, las cuales estaban conformadas de la siguiente manera.

¿Quiénes estaban en las planchas?

La plancha 1 fue conformada por los partidos Centro Democrático, Mira, Liberal, Conservador y La U; con Nubia Stella Martínez (CE), Silvio Carrasquilla (L), Juan Carlos Wills (C), Juan Felipe Lemus (La U), José Antonio Parra (Salvación Nacional) y Plinio Alarcón (CD-Mira).

La segunda fue por parte del Pacto Histórico y En Marcha, con Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante. La última era solo de Cambio Radical con la candidatura Gersel Pérez.

¿Quiénes son los nueve magistrados?

Finalmente, la votación salió a flote y ellos son los nueve magistrados:

Nubia Stella Martínez - Centro Democrático. Silvio Carrasquilla - Partido Liberal. Juan Carlos Wills - Partido Conservador. Juan Felipe Lemos - La U. José Antonio Parra - Salvación Nacional. Plinio Alarcón – Centro Democrático - Mira. Cielo Rusinque - Pacto Histórico. Ana Jimena Bautista - Pacto Histórico. Gersel Pérez - Cambio Radical, Partido Demócrata y Bloque Verde.

La lectura que se le puede dar a esta votación es que hubo una victoria para el presidente Abelardo de la Espriella, dado que gran parte de los magistrados son afines a los partidos de gobierno. Solamente dos, Rusinque y Bautista, son de oposición.

Nicolás Barguil, el presidente de la Cámara, destacó el desarrollo de la jornada: “Felicito a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral por su elección. Su experiencia, conocimiento y compromiso institucional serán fundamentales para garantizar el fortalecimiento de nuestra democracia y las instituciones”.

“Les deseo sabiduría en la responsabilidad de garantizar la transparencia, vigilar y controlar la actividad electoral y fortalecer la confianza de los colombianos en nuestra democracia”, este fue el mensaje del presidente del Senado, Honorio Henríquez.