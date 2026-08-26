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Así quedó la sala plena de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Los nueve magistrados fueron elegidos por el Congreso en la sesión del 25 de agosto.

Magistrados del CNE.
Magistrados del CNE. Foto: Prensa Senado.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
06:34 a. m.
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En la noche del martes 25 de agosto, el Congreso eligió a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030.

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Después de un extenso debate, la votación se llevó a cabo en horas de la noche. Los congresistas tenían sobre la mesa tres planchas para escoger a los magistrados, las cuales estaban conformadas de la siguiente manera.

¿Quiénes estaban en las planchas?

La plancha 1 fue conformada por los partidos Centro Democrático, Mira, Liberal, Conservador y La U; con Nubia Stella Martínez (CE), Silvio Carrasquilla (L), Juan Carlos Wills (C), Juan Felipe Lemus (La U), José Antonio Parra (Salvación Nacional) y Plinio Alarcón (CD-Mira).

La segunda fue por parte del Pacto Histórico y En Marcha, con Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante. La última era solo de Cambio Radical con la candidatura Gersel Pérez.

¿Quiénes son los nueve magistrados?

Finalmente, la votación salió a flote y ellos son los nueve magistrados:

  1. Nubia Stella Martínez - Centro Democrático.
  2. Silvio Carrasquilla - Partido Liberal.
  3. Juan Carlos Wills - Partido Conservador.
  4. Juan Felipe Lemos - La U.
  5. José Antonio Parra - Salvación Nacional.
  6. Plinio Alarcón – Centro Democrático - Mira.
  7. Cielo Rusinque - Pacto Histórico.
  8. Ana Jimena Bautista - Pacto Histórico.
  9. Gersel Pérez - Cambio Radical, Partido Demócrata y Bloque Verde.

La lectura que se le puede dar a esta votación es que hubo una victoria para el presidente Abelardo de la Espriella, dado que gran parte de los magistrados son afines a los partidos de gobierno. Solamente dos, Rusinque y Bautista, son de oposición.

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Nicolás Barguil, el presidente de la Cámara, destacó el desarrollo de la jornada: “Felicito a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral por su elección. Su experiencia, conocimiento y compromiso institucional serán fundamentales para garantizar el fortalecimiento de nuestra democracia y las instituciones”.

“Les deseo sabiduría en la responsabilidad de garantizar la transparencia, vigilar y controlar la actividad electoral y fortalecer la confianza de los colombianos en nuestra democracia”, este fue el mensaje del presidente del Senado, Honorio Henríquez.

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