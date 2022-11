Video: depresiva reacción de un jugador de Brasil tras no ser convocado al Mundial de Catar

Para nadie es un secreto que Brasil es una de las selecciones sudamericanas candidatas para quedarse con la Copa del Mundo, motivo por el cual, todos los aficionados a la cita mundialista estaban a la expectativa para lo que sería la convocatoria del equipo ‘carioca’ para el Mundial de Catar 2022.

Pues luego de varios días de expectativa y de rumores, el entrenador Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, dio a conocer los 26 hombres que estarán en la cita mundialista y que buscarán sumar una nueva Copa del Mundo a la historia del equipo brasileño, la cual ya lleva más de 15 años sin poderla alzar. Razón por la cual, convocó lo mejor de su nómina para enfrentar el torneo más importante de selecciones.

Así quedó la lista de convocados

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Defensores: Danilo (Juventus), Dani Alves (Pumas UNAM), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Eder Militao (Real Madrid), Bremer (Juventus).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham), Éverton Ribeiro (Flamengo).

Delanteros: Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Antony (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo).

Grandes ausencias de Brasil en el Mundial

Fueron varios lo nombres que no pudieron ocupar una casilla en los viajeros a Catar, en los que se destaca la ausencia de Roberto Firmino, Gabriel Magalhães y Matheus Cunha, quienes han estado presentes durante las Eliminatorias de Brasil y que desafortunadamente no estarán presentes en lo que será el torneo más importante del fútbol mundial.

A penas les notificaron que no estarían con su selección en la Copa del Mundo, las reacciones de los jugadores no se hicieron esperar y por medio de mensajes y videos mostraron su tristeza al no ser tenidos en cuenta por Tite para el Mundial de Catar 2022.

Una de las reacciones que más conmovió a los aficionados y los hinchas de Brasil, fue la del delantero Matheus Cunha, la cual se hizo viral por medio de las redes sociales, pues por medio de un video el jugador se muestra desconsolado por no lograr estar en el Mundial y con un sincero mensaje agradeció a las personas por las palabras de apoyo que ha recibido luego de su no convocatoria.

"A todos los que siguen enviándome mensajes, gracias. Fue duro, fue doloroso, pero eso es parte de ello. Nuestra selección es espectacular y la competencia es muy grande. Gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo y los estaremos animando", fueron las palabras del delantero en la publicación.