El llamativo caso de Curazao rumbo al Mundial 2026: ¿Por qué ningún jugador nació en la isla?

La clasificación de Curazao al Mundial 2026 dejó al mundo sorprendido. No solo porque firmó una hazaña deportiva inédita, sino porque lo hizo con un dato que parece imposible de creer, pues ninguno de los jugadores convocados nació en la isla.

Y es que, aunque todos representan orgullosamente su bandera, lo de Curazao es una historia que rompe estadísticas, fronteras y cualquier idea tradicional de “selección nacional”.

Un país diminuto con un logro gigante

Curazao se convirtió en el país con menor población y menor superficie en clasificar a una Copa del Mundo con apenas 155.000 habitantes y 444 kilómetros cuadrados.

Este doble récord deja atrás a casos ya considerados milagrosos como Islandia o Cabo Verde, lo que sitúa a la isla caribeña en la vitrina global.

Lo más llamativo es que ningún jugador nació en Curazao. Figuras como los hermanos Leandro y Juninho Bacuna, o el defensor Armando Obispo, crecieron y se formaron en territorio europeo, especialmente en Países Bajos, en ciudades como Ámsterdam, Róterdam o Groninga (Groningen).

Detrás de este proyecto está el experimentado técnico Dick Advocaat, quien supo unificar talento disperso por Europa, ya que cuenta con gran conocimiento en el fútbol de Países Bajos.

El entrenador se enfocó en convencer a futbolistas que soñaban con jugar algún día con Países Bajos, pero que, pasados los 23 o 25 años, veían esa puerta cerrada.

Curazao y Países Bajos: un mismo reino, dos selecciones mundialistas

La clasificación también tiene un matiz político y cultural único. Curazao es una isla que forma parte del Reino de los Países Bajos, por lo que el Mundial 2026 tendrá representación doble del mismo Estado: Países Bajos y Curazao.

Los habitantes de Curazao poseen pasaporte holandés y todos los derechos como ciudadanos de la Unión Europea, aunque el territorio caribeño no hace parte de la UE. Es por eso que los europeos pueden representar a Curazao en la nómina.

La gesta, confirmada tras el empate ante Jamaica (0-0), convierte a Curazao en la cuarta selección debutante en este ciclo, junto a Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde. Un milagro moderno del fútbol globalizado.