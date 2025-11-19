CANAL RCN
Deportes

Bombo de Colombia para el sorteo del Mundial 2026: posibles rivales y selecciones que evitará en grupos

Colombia ya tiene bombo para el Mundial 2026 y empieza a perfilar a los rivales que podría enfrentar y los que tiene prohibidos en grupos.

Bombo, rivales, de Colombia, en el Mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
07:34 a. m.
La Selección Colombia cerró el 2025 con una victoria contundente 3-0 ante Australia, en un partido cerrado que solo se destrabó en los minutos finales gracias a los goles de James Rodríguez (penalti), Luis Díaz y Jefferson Lerma.

Con esta presentación, el equipo de Néstor Lorenzo quedó listo para el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.

¿Qué dice el reglamento de cara al sorteo del Mundial 2026?

La expectativa crece porque ese día Colombia conocerá a sus rivales, pero ya sabe a cuáles selecciones no podrá enfrentar en la primera fase por reglamento. Y es que, como recuerda la FIFA en su documento oficial “Procedures for the Final Draw of the FIFA World Cup”, “cada grupo se conforma con un equipo de cada bombo (1, 2, 3 y 4)”.

Además, el sorteo se organiza de forma secuencial: “Se vacía primero el bombo 1, luego el 2, luego el 3 y por último el 4”, lo que impide que dos selecciones del mismo bombo coincidan.

A esto se suma la restricción continental, pues no se pueden enfrentar en el mismo grupo dos selecciones de una misma confederación, salvo UEFA, que puede tener hasta dos por sector.

Esto condiciona varios cruces posibles para Colombia, pues al único sudamericano que podría enfrentar en grupos es a Bolivia, siempre y cuando supere el repechaje y quede en el mismo grupo de la tricolor en el sorteo.

Bombos oficiales del Mundial 2026

Bombo 1

  • México (Grupo A)
  • Canadá (Grupo B)
  • Estados Unidos (Grupo D)
  • Alemania
  • Argentina
  • Bélgica
  • Brasil
  • España
  • Francia
  • Inglaterra
  • Países Bajos
  • Portugal.
Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Senegal
  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Costa de Marfil
  • Túnez
  • Catar
  • Uzbekistán
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Nueva Zelanda
  • Haití
  • Repechaje UEFA #1
  • Repechaje UEFA #2
  • Repechaje UEFA #3
  • Repechaje UEFA #4
  • Repechaje Intercontinental #1
  • Repechaje Intercontinental #2

¿A quién no enfrentará Colombia en la fase de grupos?

Por norma del sorteo, la Selección no podrá cruzarse con ninguna selección del Bombo 2, pues todas están en su mismo nivel de siembra.

Esto significa que Marruecos, Croacia, Suiza, Japón, Australia, Ecuador, entre otras, quedan descartadas como rivales en la primera fase.

Tampoco podrá enfrentar a ninguna selección sudamericana, debido a la regla de confederaciones. Por ello, no habrá choques contra Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador o Paraguay en primera ronda. La única excepción sería Bolivia, que podría llegar por repechaje y ubicarse en el Bombo 4. Si eso ocurre, podría ser rival de Colombia.

Así, el abanico de posibles grupos combina selecciones de máximo nivel del Bombo 1, rivales equilibrados del Bombo 3 y equipos impredecibles provenientes del Bombo 4, donde todavía quedan cupos por resolverse en los repechajes de UEFA e intercontinental.

