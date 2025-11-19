Haití y Curazao lograron la hazaña y se clasificaron al Mundial 2026: así celebraron

La Concacaf vivió una jornada épica que quedará grabada en la historia del fútbol. Dos naciones, Curazao y Haití, lograron lo impensable y sellaron su pasaje a la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La euforia se desbordó en las calles, celebrando un hito deportivo que trasciende lo meramente futbolístico.

En una noche de infarto, la fiesta total en Curazao y Haití marcó el clímax de años de esfuerzo y perseverancia, elevando a estas pequeñas naciones a la élite del balompié mundial.

La última fecha de las eliminatorias de la Concacaf entregó resultados dramáticos y llenos de emoción. Mientras Honduras se quedaba por fuera, el triunfo de Haití y el empate de Curazao desataron la locura, convirtiendo el sueño mundialista en una gloriosa realidad para estas selecciones.

Haití logró una clasificación mundialista histórica

Haití protagonizó un desenlace de película. La selección caribeña se impuso 2-0 a Nicaragua en un partido crucial, que representaba su oportunidad más importante en décadas.

La victoria era obligatoria para mantener viva la esperanza mundialista, y la combinación de este resultado con el empate sin goles entre Honduras y Costa Rica, catapultó a Haití a la cima de su grupo en las Eliminatorias de la Concacaf.

Este logro es aún más meritorio si se considera el contexto en el que se gestó. La selección haitiana, por motivos de seguridad, se ve obligada a jugar sus partidos "como local" en países vecinos como Curazao y Aruba, y toda su preparación se realiza desde la distancia.

Un dato que ilustra esta realidad es que el técnico francés Sébastien Migné dirige al equipo sin haber pisado nunca suelo haitiano, realizando toda la planificación táctica y supervisión de jugadores desde el extranjero.

Gran parte de los jugadores haitianos crecieron o nacieron fuera del país, principalmente en Francia, lo que ha contribuido a un equipo con una formación profesional sólida.

Esta combinación de talentos y el esfuerzo colectivo culminaron en una clasificación histórica, 52 años después de su única participación en un Mundial en 1974.

Curazao hizo historia al convertirse en el país más pequeño en clasificar a un Mundial

El martes 15 de noviembre de 2025 será recordado como una fecha dorada para Curazao.

La pequeña nación caribeña consiguió un empate 0-0 frente a Jamaica en Kingston, un resultado suficiente para asegurar el primer lugar de su Grupo B en la fase clasificatoria de la Concacaf.

Este hito la convierte en el país de menor tamaño en la historia en obtener una clasificación para una Copa del Mundo. La noticia desató un júbilo incontrolable en Willemstad, su capital, donde cientos de personas abarrotaron bares y restaurantes para celebrar.