Leyenda del ciclismo mundial fue hospitalizado de último momento a sus 80 años: este es su estado de salud

El mundo del ciclismo se encuentra a la expectativa por la salud de una de sus más grandes leyendas. Eddy Merckx, considerado unánimemente como el mejor ciclista de todos los tiempos, ha sido hospitalizado nuevamente debido a una complicación persistente en su salud.

El "Caníbal", que cumplirá 81 años el próximo mes de junio, se encuentra ingresado en una clínica desde principios de esta semana debido a una infección aguda en su cadera, zona que se ha convertido en su particular calvario desde hace casi dos años.

Los problemas de salud de Merckx se remontan a diciembre de 2024, cuando sufrió una aparatosa caída mientras realizaba una salida recreativa en bicicleta al resbalar en un paso a nivel. Aquel incidente le provocó una fractura de cadera que desencadenó un efecto dominó de intervenciones quirúrgicas y complicaciones médicas.

Desde entonces, el excorredor ha pasado por el quirófano en seis ocasiones, enfrentándose no solo a la reparación ósea, sino también al reemplazo de su prótesis de titanio original, la cual presentó problemas de fijación y posteriores infecciones.

Merckx ha manifestado su dolor

En declaraciones recogidas por el diario belga DH Les Sports y Het Nieuwsblad, el propio Merckx expresó su agotamiento ante la situación.

"Estoy en la clínica desde el lunes pasado. Había una nueva inflamación en mi cadera. Tenía un dolor increíble. Han intentado solucionar el problema con un tratamiento intensivo de antibióticos, pero no termina de funcionar. Presumiblemente ahora me operarán de nuevo el lunes", dijo.

Recientemente se reveló que, durante una de sus hospitalizaciones previas en agosto de 2025, Merckx sufrió un pequeño derrame cerebral que fue detectado a tiempo por su hija. Aunque no afectó a su habla ni a sus capacidades cognitivas, le ha impedido conducir vehículos durante los últimos meses.

¿Por qué Merckx es considerado el mejor de los tiempos?

Merckx no es solo un nombre en los libros de historia; sus 525 victorias profesionales, que incluyen cinco Tours de Francia, cinco Giros de Italia, una Vuelta a España y 19 Monumentos, siguen siendo el estándar de oro del deporte.

Por ahora, el tratamiento intensivo con antibióticos continúa a la espera de la que será su séptima cirugía de cadera, con la esperanza de que sea, finalmente, la intervención que le devuelva la calidad de vida a la leyenda de Bruselas.