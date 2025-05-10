¡Nuevo golazo espectacular de Daniel Muñoz en Inglaterra! Véalo EN VIDEO

El Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma jugó este 5 de octubre de 2025 por la séptima fecha de la Premier League.

Daniel Muñoz fue titular, mientras que el volante de primera línea esperó en el banco de suplentes, pero ingresó en el minuto 82.

En esta ocasión, el Crystal Palace comenzó 'pegando' primero, en el Hill Dickinson Stadium, con Everton como local, pero terminó perdiendo 2-1 sobre el final.

El único gol del Crystal Palace lo anotó el colombiano Daniel Muñoz, que se lanzó al ataque y venció al arquero Jordan Pickford tras una definición magistral.

En video: así fue el golazo de Daniel Muñoz, en Premier League, vs. Everton

Cuando el cronómetro se situó en el minuto 36, Crystal Palace avanzó a toda velocidad por la mitad de la cancha y Daniel Muñoz, como siempre acostumbra a hacer, acompañó el ataque.

El jugador que condujo la jugada fue Ismaila Sarr, que esperó a que Daniel Muñoz ingresara al área por la derecha para entregársela. En consecuencia, luego de recibirla y quedar mano a mano con Pickford, el lateral colombiano definió de primera y celebró el 0-1 parcial.

Los números de Daniel Muñoz en la presente temporada

En esta nueva temporada, Daniel Muñoz ha seguido siendo titular y ha disputado 1.078 minutos en 12 partidos.

Además, ha anotado dos goles (uno por Premier League y otro por Conference League) y sus víctimas han sido Everton y Dinamo de Kiev.

¿Cuándo vuelve a jugar el Crystal Palace de Daniel Muñoz?

Luego de la derrota en condición de visitante, Daniel Muñoz tendrá que enfrentar al Bournemouth en casa.

Este partido será el sábado 18 de octubre de 2025, a las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), y los dirigidos por Glasner saldrán al terreno de juego con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan acercarse a los primeros lugares de la Premier League.