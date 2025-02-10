CANAL RCN
Deportes

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Daniel Muñoz marcó un golazo este jueves en la segunda jornada de la Europa League frente a Dinamo de Kiev.

Daniel Muñoz
Foto: Crystal Palace

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
01:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El defensor colombiano Daniel Muñoz volvió a brillar en el fútbol europeo, esta vez en el arranque de la Conference League 2025-2026. El lateral antioqueño se reportó con un gol decisivo este jueves 2 de octubre en la visita del Crystal Palace al Dinamo de Kiev, en un partido cargado de intensidad y emociones que marcó el debut del conjunto inglés en el torneo continental.

Muñoz, habitual titular en el esquema del club londinense, demostró nuevamente su capacidad ofensiva. Sobre el minuto 32’, el cafetero sorprendió a la defensa rival al proyectarse al área, conectando un centro milimétrico desde el costado izquierdo.

Daniel Muñoz: de su pasión por los caballos, a estrella de la Selección Colombia
RELACIONADO

Daniel Muñoz: de su pasión por los caballos, a estrella de la Selección Colombia

Con un impecable salto y un cabezazo sólido, envió el balón al palo derecho del arco ucraniano, dejando sin opciones al guardameta local y desatando la celebración de los cientos de aficionados ingleses que viajaron hasta Kiev para acompañar a su equipo.

Un lateral con sello goleador

Desde su llegada al Crystal Palace, Daniel Muñoz se ha caracterizado no solo por su seguridad en defensa, sino también por su capacidad de aportar en ataque. Su estilo aguerrido, su recorrido constante por la banda y su buena relación con el gol lo han convertido en uno de los favoritos de la hinchada.

El tanto conseguido ante Dinamo de Kiev no solo abrió el marcador del encuentro, sino que reafirma su condición de jugador determinante en partidos internacionales.

Este nuevo aporte del colombiano llega en un momento clave, pues Crystal Palace apuesta con seriedad por su participación en la Conference League, donde busca avanzar a fases definitivas y consolidarse como un proyecto en crecimiento dentro del fútbol europeo.

🔴 EN VIVO 🔴 Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial: véalo en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial: véalo en directo

Proyección con la Selección Colombia

El rendimiento de Muñoz también tiene eco en el ámbito de selecciones. De cara a los próximos amistosos y a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, su regularidad en Inglaterra le garantiza un lugar fijo en las convocatorias de Néstor Lorenzo. Además, su capacidad de marcar diferencia en torneos internacionales refuerza la idea de que se trata de uno de los laterales más completos que tiene actualmente la Selección Colombia.

Con actuaciones como esta, Daniel Muñoz continúa consolidándose como referente colombiano en Europa y, sobre todo, como un jugador que combina sacrificio defensivo con una dosis importante de gol.

Selección Colombia suma nueva baja para la próxima convocatoria FIFA: defensor volvió a lesionarse
RELACIONADO

Selección Colombia suma nueva baja para la próxima convocatoria FIFA: defensor volvió a lesionarse

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial: véalo en directo

Mercado de Fichajes

El goleador que se ofreció para jugar en Atlético Nacional: brilló en Copa Libertadores

FIFA

La postura de la FIFA ante los llamados de sanción a Israel para el Mundial

Otras Noticias

Abuso sexual

Profesor se aprovechó de su cargo para abusar sexualmente a nueve estudiantes en Cali: esta es la historia

Durante varios años, este hombre utilizó las clases de artes que impartía para cometer los abusos.

Artistas

Desgarrador: mamá de B-King reveló qué decía el cartel hallado al lado de los cuerpos de su hijo y Regio Clown

La mamá de B-King confirmó que los responsables del crimen sí dejaron un letrero al lado de los cuerpos de los artistas.

Finanzas personales

Colombianos que pagan menos del mínimo valor de sus tarjetas de crédito tendrían duras consecuencias financieras

Artistas

Marcela Reyes recibió un aterrador mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes