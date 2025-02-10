¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

El defensor colombiano Daniel Muñoz volvió a brillar en el fútbol europeo, esta vez en el arranque de la Conference League 2025-2026. El lateral antioqueño se reportó con un gol decisivo este jueves 2 de octubre en la visita del Crystal Palace al Dinamo de Kiev, en un partido cargado de intensidad y emociones que marcó el debut del conjunto inglés en el torneo continental.

Muñoz, habitual titular en el esquema del club londinense, demostró nuevamente su capacidad ofensiva. Sobre el minuto 32’, el cafetero sorprendió a la defensa rival al proyectarse al área, conectando un centro milimétrico desde el costado izquierdo.

Con un impecable salto y un cabezazo sólido, envió el balón al palo derecho del arco ucraniano, dejando sin opciones al guardameta local y desatando la celebración de los cientos de aficionados ingleses que viajaron hasta Kiev para acompañar a su equipo.

Un lateral con sello goleador

Desde su llegada al Crystal Palace, Daniel Muñoz se ha caracterizado no solo por su seguridad en defensa, sino también por su capacidad de aportar en ataque. Su estilo aguerrido, su recorrido constante por la banda y su buena relación con el gol lo han convertido en uno de los favoritos de la hinchada.

El tanto conseguido ante Dinamo de Kiev no solo abrió el marcador del encuentro, sino que reafirma su condición de jugador determinante en partidos internacionales.

Este nuevo aporte del colombiano llega en un momento clave, pues Crystal Palace apuesta con seriedad por su participación en la Conference League, donde busca avanzar a fases definitivas y consolidarse como un proyecto en crecimiento dentro del fútbol europeo.

Proyección con la Selección Colombia

El rendimiento de Muñoz también tiene eco en el ámbito de selecciones. De cara a los próximos amistosos y a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, su regularidad en Inglaterra le garantiza un lugar fijo en las convocatorias de Néstor Lorenzo. Además, su capacidad de marcar diferencia en torneos internacionales refuerza la idea de que se trata de uno de los laterales más completos que tiene actualmente la Selección Colombia.

Con actuaciones como esta, Daniel Muñoz continúa consolidándose como referente colombiano en Europa y, sobre todo, como un jugador que combina sacrificio defensivo con una dosis importante de gol.