¡Parece delantero! Daniel Muñoz marcó nuevo golazo con el Crystal Palace

El defensor colombiano Daniel Muñoz continúa viviendo un presente excepcional en la Premier League y, este miércoles 3 de diciembre, volvió a ser determinante para el Crystal Palace. El antioqueño marcó el único gol del compromiso en la victoria 0-1 sobre Burnley, un resultado que consolida el gran inicio de temporada del conjunto londinense y mantiene al lateral derecho dentro de la élite de los jugadores más regulares del torneo inglés.

Muñoz, que desde su llegada ha sorprendido por su capacidad ofensiva, se ha convertido en una de las piezas más influyentes del esquema de Palace. Su despliegue físico, lectura de juego y agresividad en ataque hacen que muchos aficionados y analistas lo describan como un “delantero encubierto”, una etiqueta que resume su constante presencia en zona ofensiva y su facilidad para generar peligro.

Un gol de atacante puro para abrir el marcador

La jugada del gol, que llegó sobre el minuto 44, fue una muestra clara de la confianza con la que Muñoz atraviesa este tramo de la temporada. El colombiano se desmarcó como un atacante más, se filtró entre los defensores del Burnley y conectó un cabezazo perfecto tras un centro milimétrico desde el costado. Su definición dejó sin opciones al portero rival y permitió que el Palace se fuera al descanso con la ventaja bajo el brazo.

El tanto, celebrado con euforia por los seguidores del club, reafirma el papel protagónico de Muñoz en la estrategia ofensiva del equipo. Su capacidad para llegar al área rival con precisión y sentido del tiempo lo convierte en una amenaza constante, algo poco habitual en jugadores de su posición.

Crystal Palace se mantiene firme en puestos europeos

Con este triunfo en condición de visitante, el Crystal Palace alcanzó las 23 unidades en 14 jornadas disputadas, ubicándose en puestos europeos y sosteniendo la ilusión de convertirse en uno de los animadores del campeonato. La solidez defensiva, sumada al aporte goleador de futbolistas como Muñoz, le ha permitido al equipo mantenerse competitivo ante rivales tradicionalmente más fuertes.

Para Daniel Muñoz, este momento representa la consolidación de su salto futbolístico. Su regularidad, liderazgo silencioso y capacidad para marcar diferencias en ambas áreas lo han convertido en uno de los colombianos más destacados en Europa y en un jugador imprescindible para su club.