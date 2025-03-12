¿James, cerca de ser dirigido por Efraín Juárez en México? Esto dijeron desde el club

La posibilidad de que James Rodríguez se vista con la camiseta de Pumas UNAM volvió a tomar fuerza en México durante las últimas semanas. El colombiano, actualmente sin equipo tras su salida de León, se mantiene en el radar mediático debido a su necesidad urgente de encontrar club de cara a la Copa del Mundo 2026, donde será pieza clave en la Selección Colombia. Sin embargo, la directiva del conjunto universitario decidió no confirmar ni desmentir el supuesto interés, alimentando aún más la expectativa en torno a su futuro inmediato.

La llegada de Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo de Pumas generó un espacio natural para que surgiera la pregunta sobre el mediocampista cucuteño. En su presentación oficial ante los medios, Sancho fue consultado directamente por la opción de incorporar al volante de 33 años, pero optó por la prudencia y evitó cualquier declaración concreta que pudiera interpretarse como un acercamiento real.

Silencio estratégico ante un mercado que apenas comienza

Durante la conferencia, Sancho explicó que recién está tomando contacto con el proyecto deportivo y que aún no ha tenido tiempo de evaluar posibles fichajes. “Yo no he hablado con nadie, tengo que ver lo de la planeación. Todo se dio muy rápido, llegué ayer; hoy estoy aquí presentándome; el equipo no está”, manifestó ante la prensa. Su mensaje se interpretó como un llamado a la calma en un club que busca reordenar prioridades antes de avanzar en decisiones de alto impacto.

El directivo también subrayó que el proceso de planeación pasa obligatoriamente por dialogar con Efraín Juárez, quien lidera el componente deportivo. “Primero tengo que hablar con Efraín, para ver qué es lo que han visto, qué es lo que han proyectado y cuáles son sus ideas, y sobre eso partiremos”, añadió el vicepresidente, dejando claro que cualquier posible movimiento dependerá de ese análisis conjunto.

James Rodríguez sigue en el radar, pero sin pronunciamientos oficiales

Aunque Sancho evitó referirse directamente a James, las especulaciones no han disminuido. El volante colombiano continúa siendo uno de los nombres más atractivos del mercado mexicano y varios sectores de la prensa local aseguran que su perfil encajaría en la reconstrucción deportiva que Pumas planea para la próxima temporada.

Por ahora, la realidad es una sola: la directiva no ha confirmado gestiones por el cucuteño. Sin embargo, la necesidad de James por competir y la búsqueda de Pumas por reforzar su plantel hacen que el rumor siga vivo y que, en cualquier momento, pueda convertirse en una posibilidad más concreta.