Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”

Daniel Muñoz habló sin filtro sobre los rumores que lo vinculan con Barcelona y PSG. El lateral de la Selección Colombia aclaró su futuro y reveló qué tan reales son las supuestas ofertas.

Daniel Muñoz
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:21 p. m.
La Selección Colombia ultima detalles para su amistoso de este sábado ante Nueva Zelanda, un duelo que forma parte de la preparación rumbo al Mundial.

En la previa, el lateral derecho Daniel Muñoz, figura del Crystal Palace y considerado por muchos como uno de los mejores del mundo en su posición, atendió a los medios y dejó varias reflexiones sobre su presente, el reto de los amistosos y las versiones que lo vinculan con gigantes europeos como Barcelona y PSG.

El jugador llega en un gran momento futbolístico, sólido en la Premier League y consolidado en el esquema de Néstor Lorenzo.

Muñoz analizó los amistosos y la importancia de cerrar el año con victorias

El lateral inició hablando del objetivo inmediato de la Tricolor en esta doble fecha FIFA:

“Para todo el cuerpo técnico y los jugadores es importante cerrar esta doble fecha FIFA con dos victorias… son partidos importantes ante dos rivales que jugarán el Mundial y queremos terminar el año de la mejor manera”, aseguró.

Sobre Nueva Zelanda y Australia, los dos rivales de turno, Muñoz destacó su competitividad y físico:

“Son selecciones que compiten, que son físicas, que están en el Mundial… Vamos en una curva ascendente y hay que demostrarlo en estos dos compromisos”, afirmó.

Barcelona, PSG y otros gigantes: ¿qué hay de cierto en los rumores?

Muñoz no evadió la pregunta sobre los rumores que lo relacionan con clubes de élite. Lejos de esquivar el tema, habló con transparencia:

“Para mí sería un sueño poder jugar en un club de estos, llámese Barcelona, París, Real Madrid, Manchester United… trabajo para eso día a día”, dijo.

Sin embargo, fue claro en que, por ahora, nada es concreto: “Si me preguntas, no tengo información neta que uno de estos clubes me pretenda. El foco está en Crystal Palace”, sentenció.

El defensor aseguró que su concentración total está en los partidos con la Selección y en mantener su nivel en Inglaterra, aunque dejó la puerta abierta para el futuro: “Ya veremos cuando se acerque más el mercado de invierno”.

