CANAL RCN
Deportes

Daniel Torres habló tras agresión en partido ante Medellín: "Fui muy ingenuo"

El volante de Independiente Santa Fe habló en zona mixta tras el compromiso y se expresó tras ser golpeado con una moneda.

Daniel Torres herida tras agresión
FOTO: Daniel Torres en IG | Captura de pantalla - Win Sports

Ángel Ballén

octubre 06 de 2026
10:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe, fue víctima de una violenta agresión en la visita del equipo a Independiente Medellín en el estadio de Ditaires en Itagüí. Un hincha del equipo local le habría lanzado una moneda que le provocó una herida en el rostro.

Lamentable: jugador de Independiente Santa Fe fue agredido en Itagüí y terminó con la cara cubierta de sangre
RELACIONADO

Lamentable: jugador de Independiente Santa Fe fue agredido en Itagüí y terminó con la cara cubierta de sangre

El jugador estaba saludando a los hinchas del DIM presentes en el estadio, recordando que en este equipo vivió una etapa importante de su carrera, pero llegó la agresión y terminó con sangre sobre su rostro, mientras el equipo médico de Santa Fe le brindó los primeros auxilios.

¿Qué dijo Daniel Torres tras el 'monedazo'?

Tras finalizar el encuentro donde Santa Fe se impuso por la mínima diferencia, el jugador habló con la prensa en donde se manifestó sobre este acto de violencia y manifestó que se confió al intentar manifestar su cariño a la hinchada del 'Poderoso'.

En diálogo con Radio Munera, expresó. "Fui bastante ingenuo, mi expresión era brindarle el cariño que le tengo al Medellín más allá de los insultos, creo que igual fue algo que me correspondieron algunos, pero fue alguien que tuvo buena puntería y fue una sola persona".

Torres expresó que se encuentra bien, más allá del golpe y la evidente herida. "Se sabe que la sangre es escandalosa, pero estoy bien más allá de la fisura que me hace".

Finalmente, Torres expresó que el gesto de una persona no va a cambiar su percepción sobre el cariño que le tiene al club ni sobre la hinchada en general. "Fue solamente una persona y no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución".

El pasado de Daniel Torres como jugador del DIM

Daniel Torres inició su carrera como profesional en Santa Fe, pero uno de sus mejores momentos en el FPC lo vivió cuando llegó al DIM en 2016. Tras su buen rendimiento pudo debutar con la Selección Colombia de mayores y dar el salto al fútbol español.

Tras varias temporadas en Europa, regresó al Medellín en 2022, donde siguió mostrando el buen nivel que el hincha recordaba, pero falló su penal en la final ante Junior de Barranquilla en 2023, por lo que tras ese partido regresó a Santa Fe.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciclismo

A sus 70 años, murió reconocido ciclista a nivel mundial: era considerado el mayor rival de los colombianos

Nemesio Camacho el Campín

En primer plano: se reveló NUEVA FOTO de cómo quedó el estadio El Campín de Bogotá tras conciertos de BTS

Liga BetPlay

Oficial: otro técnico dice adiós a la Liga BetPlay y el listado llegó a 9 en el semestre

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Ayda Valencia, reconocida vidente de Colombia, habló de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

A la vidente le preguntaron por el descanso del alma del artista y respondió. Descubra aquí los detalles.

Trabajo

Plataforma de movilidad genera más de 50.000 empleos indirectos y tiene un impacto multimillonario

El 75% de los conductores ve a inDrive como su único sostén.

Caquetá

Capturan a alias La Morocha, cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' en Caquetá

India

Asesinaron a tiros a reconocido influencer

Salud mental

¿Quejarse demasiado aumenta la frustración? Esto dice la psicología