Daniel Torres habló tras agresión en partido ante Medellín: "Fui muy ingenuo"

Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe, fue víctima de una violenta agresión en la visita del equipo a Independiente Medellín en el estadio de Ditaires en Itagüí. Un hincha del equipo local le habría lanzado una moneda que le provocó una herida en el rostro.

El jugador estaba saludando a los hinchas del DIM presentes en el estadio, recordando que en este equipo vivió una etapa importante de su carrera, pero llegó la agresión y terminó con sangre sobre su rostro, mientras el equipo médico de Santa Fe le brindó los primeros auxilios.

¿Qué dijo Daniel Torres tras el 'monedazo'?

Tras finalizar el encuentro donde Santa Fe se impuso por la mínima diferencia, el jugador habló con la prensa en donde se manifestó sobre este acto de violencia y manifestó que se confió al intentar manifestar su cariño a la hinchada del 'Poderoso'.

En diálogo con Radio Munera, expresó. "Fui bastante ingenuo, mi expresión era brindarle el cariño que le tengo al Medellín más allá de los insultos, creo que igual fue algo que me correspondieron algunos, pero fue alguien que tuvo buena puntería y fue una sola persona".

Torres expresó que se encuentra bien, más allá del golpe y la evidente herida. "Se sabe que la sangre es escandalosa, pero estoy bien más allá de la fisura que me hace".

Finalmente, Torres expresó que el gesto de una persona no va a cambiar su percepción sobre el cariño que le tiene al club ni sobre la hinchada en general. "Fue solamente una persona y no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución".

El pasado de Daniel Torres como jugador del DIM

Daniel Torres inició su carrera como profesional en Santa Fe, pero uno de sus mejores momentos en el FPC lo vivió cuando llegó al DIM en 2016. Tras su buen rendimiento pudo debutar con la Selección Colombia de mayores y dar el salto al fútbol español.

Tras varias temporadas en Europa, regresó al Medellín en 2022, donde siguió mostrando el buen nivel que el hincha recordaba, pero falló su penal en la final ante Junior de Barranquilla en 2023, por lo que tras ese partido regresó a Santa Fe.