James Rodríguez prende las alarmas por compleja situación que vive Daniela Ospina y su hija

A pesar de tener buenas noticias durante las últimas semanas, James Rodríguez vuelve a estar en el ojo del huracán en todos los medios nacionales e internacionales, teniendo en cuenta las declaraciones que dio su expareja, Daniela Ospina, sobre la situación que está viviendo con su hija Salomé Rodríguez.

En conversaciones con RCN, Daniela Ospina fue consultada sobre su día a día y el ritmo que ha tenido durante los últimos años, donde tiene que dividir su tiempo entre ser empresaria y estar pendiente de su hija, dejando claro que es una situación bastante difícil, pero que ha aprendido a llevar sus roles.

De igual forma, se refirió sobre las críticas que se han generado en las redes sociales por tanta exposición de ella y de Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, y que ha sido el centro de las críticas de diferentes plataformas digitales.

“Es muy complejo, decirte que es fácil sería mentirte, porque lo que les dicen a los hijos duele más. A mí me pueden decir lo que quieran y he aprendido a manejarlo, pero que les hablen a los hijos es más duro, te toca (…) Me gustaría compartir más cosas de Salo, mostrar más videos de su baile, porque creo que tiene un gran talento, y lo practica para mejorarlo, pero se me hace difícil porque estamos en un mundo en el que detrás de las pantallas es fácil juzgar”, agregó Daniela

Daniela Ospina contó cómo apoya a su hija para que no se deje caer en medio de nuevo reto pic.twitter.com/uejXIUyUlr — Ana (@PuraCensura) March 14, 2023

Vale recordar que, en semanas anteriores, la hija de James Rodríguez fue el centro de las críticas en las redes sociales por aparecer en diferentes videos bailando, haciendo que su madre y su padre la respalden en su gusto y le den varias oportunidades de aprendizajes a pesar de los comentarios que se han generado.

Relación entre James y Daniela

Por último, la hermana de David Ospina habló sobre la relación que lleva con James Rodríguez, asegurando que ha sido muy madura, afirmando que los errores que cometieron en el pasado no tiene que afectar a su hija.

“Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro por todas las cosas que vivimos en nuestro pasado, por habernos dado lo que ambos más amamos, nuestra hija. Siempre he dicho que los errores de los grandes no los tienen que pagar los chiquitos y por eso es que lo he cuidado, el corazón de mi hija”, finalizó la modelo y deportista.

James Rodríguez y su felicidad por volver a la FCF

Mientras su expareja vive una vida muy atareada por su responsabilidad y su misión de mamá, James Rodríguez se encuentra muy contento en Grecia, puesto se dio a conocer que el colombiano será tenido en cuenta para el juego de este fin de semana 19 de marzo, frente al Volos NFC por una nueva jornada del fútbol local.

Este será el último juego de James antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia, la cual iniciará a aportar del 18 de marzo en Corea del Sur.