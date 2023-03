El elogio de Vélez para Linda Caicedo, pero con dardo a James: "Ella sí va a triunfar"

Linda Caicedo en sus primeros tres partidos con el Real Madrid ya marcó y sumó su primera titularidad. Por esa razón, Carlos Antonio Vélez elogió a la futbolista colombiana, pero aprovechó para enviar un recado a James Rodríguez, jugador que logró nueve títulos con la camiseta del conjunto ‘Merengue’.

En su programa de Antena 2, el comentarista del Canal RCN aseguró que Linda Caicedo “sí va a triunfar en el Real Madrid”, y recordó el paso de Edwin Congo, Freddy Rincón y James Rodríguez, de quienes afirmó que no triunfaron.

“Ella (Caicedo) sí va a triunfar en el (Real) Madrid. Por ahí ya pasaron Congo, Rincón y James haciendo cositas, pero nada pues como para decir que triunfaron, no. Yo no creo que hayan triunfado. Ella sí va a triunfar en el Real Madrid, estoy seguro”

Carlos Antonio Vélez se rindió ante Linda Caicedo

Los elogios de Vélez a Linda, pero con recado para James, llegó luego de la anotación de la colombiana en la Copa de Reina, donde el gol de Caicedo le dio la clasificación al Real Madrid a la semifinal.

“La que sí estuvo muy bien fue Linda. Hizo el gol de la victoria y por lo tanto, el Real Madrid va a estar en la final de cuatro con Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Alhama. Gracias a que Linda logró el gol de la victoria”

Carlos Antonio Vélez, contra José Néstor Pékerman

Previo a oficializarse la salida del entrenador argentino de la Selección de Venezuela, el periodista deportivo apuntó contra José Néstor Pékerman y su representante Pascual Lezcano.

"¿Se me nota mucho la cara de sorpresa? ¿Con los manejos de Lezcano y la banda de Pékerman? ¿Cuántos años llevo hablando de esto? Dicen que para verdades el tiempo, a mí no me sorprende nada. La vida de estos señores es una miscelánea. Venden de todo. En lo deportivo, no dejaron ningún título y más bien su legado fue deplorable y una marca dañina, trabajó poco. Eran la Vagoneta, libertades absolutas con el compromiso de entrega total"

Le puede interesar: Golazo de Linda Caicedo en práctica del Real Madrid: dejó a sus compañeras boquiabiertas