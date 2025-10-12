CANAL RCN
¿Darwin Machís al América de Cali? Tulio Gómez respondió a los rumores

El extremo venezolano suena como una de las opciones para reforzar al América de Cali en 2026 y el máximo accionista rompió el silencio.

Darwin Machís América de Cali
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
11:16 a. m.
En América de Cali, ya suenan varios rumores pensando en lo que será la nómina de 2026, donde el técnico David González tendría la posibilidad de armar un equipo en base a sus preferencias. Ya hay nombres importantes en el radar.

Inicialmente se habló de Harold Santiago Mosquera, quien termina contrato con Independiente Santa Fe y ya tendría un preacuerdo con 'La Mechita' para reforzar el plantel el próximo año. Ahora, se habla de otro extremo, esta vez con trayectoria internacional.

Darwin Machís es opción en América de Cali

Darwin Machís, extremo venezolano con presente en la UCV de Venezuela y que duramente muchos años jugó en el fútbol europeo, incluyendo equipos de LaLiga de España y la Serie A de Italia, ahora es posibilidad en América de Cali.

De acuerdo a lo reportado por la prensa cercana al equipo, el club compite con clubes como Alianza Lima para hacerse con sus servicios, aunque hay rumores que indican que el negocio ya estaría cerrado. Ante eso, desde la interna del equipo respondieron.

Tulio Gómez confirmó la opción de Darwin Machís

En diálogo con Antena 2 Cali, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, fue consultado sobre ambos jugadores que ya suenan como refuerzos: Mosquera y Machís. Aunque no confirmó que ya sean jugadores del equipo, dejó claro que sí hay negociaciones.

"Hasta que no pasen exámenes médicos y firmen contrato, no son jugadores de América de Cali", dijo inicialmente. "Están en carpeta, pero el pan se quema en la puerta del horno", añadió el empresario.

