Puso fin a su ciclo en América de Cali tras varios años en el club: "Fue mi último baile"

El jugador se despidió oficialmente de América de Cali, terminando el ciclo que lo tenía como el más antiguo de la nómina.

América de Cali Atanasio Girardot
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
10:12 a. m.
América de Cali cerró su participación oficial en la Liga BetPlay este 8 de diciembre, eliminando a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero en el último partido de cuadrangulares finales. Ahora, varios jugadores comenzarán a desfilar hacia la puerta de salida de la institución.

En la prensa se ha revelado que varios nombres no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada, especialmente de aquellos que terminan contrato, pero todavía no hay movimientos oficiales. Por otro lado, un jugador se adelantó a la formalidad y anunció él mismo su decisión.

Luis Paz no va más con América de Cali

Tras el partido ante Nacional, Luis Paz habló en zona mixta con los medios de comunicación, en donde confirmó que no continuará vistiendo la camiseta de América de Cali y que se encuentra explorando su opciones para el futuro.

Con América fue mi último partido, fue mi último baile como decía el profe Guimaraes. Contento por todo lo vivido y a Dios gracias porque salimos satisfechos con los hecho. Uno de mis amores es América, he estado aquí durante 7 años y te da nostalgia porque no es fácil tomar esa decisión.

La carrera de Luis Paz y su posible llegada a un cargo administrativo

Luis Paz llegó al América de Cali en enero de 2019 tras pasar por Deportes Tolima. Aunque en su momento fue un fichaje cuestionado, el volante de marca terminó siendo una de las figuras en el bicampeonato conseguido por el cuadro 'escarlata' en 2020.

No salió del fútbol colombiano, sumando a su trayectoria paso por clubes como Deportes Quindío y Centauros de Villavicencio. Ahora, mientras explora opciones para seguir como jugador, en América de Cali tendría la oportunidad de asumir un rol a nivel administrativo.

